Соболев признан лучшим игроком матча «Урал» — «Спартак»

Футбол, Премьер-лига, Тур 147.11.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 9669 зрителей
|Юрий Матвеев
|Доменико Тедеско
|Павел Погребняк(Отман Эль-Кабир)
|11′
|Александр Соболев(Айртон, Эсекиэль Понсе)
|6′
|Рафал Аугустыняк
|60′
|Александр Соболев
|45+1′
|1
|Илья Помазун
|98
|Александр Максименко
|15
|Денис Кулаков
|2
|Самюэль Жиго
89′
|35
|Николай Золотов
53′
|14
|Георгий Джикия
|4
|Стефан Страндберг
|39
|Павел Маслов
|44
|Владимир Рыков
45′
|6
|Айртон
86′
|5
|Андрей Егорычев
|33
|Алекс Крал
|10
|Эрик Бикфалви
|47
|Роман Зобнин
|9
|Павел Погребняк
|11
|Джордан Ларссон
|6
|Рафал Аугустыняк
|8
|Виктор Мозес
34′46′
|58
|Отман Эль-Кабир
44′78′
|54
|Наиль Умяров
|11
|Дмитрий Ефремов
|7
|Александр Соболев
89′
|18
|Бранко Йовичич
82′
|10
|Зелимхан Бакаев
|19
|Даниэл Мишкич
|19
|Эсекиэль Понсе
81′
|9
|Александр Кокорин
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Александр Богданов(Россия, Верея)
|ВАР
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Николай Еремин(Россия, Москва)