«Спартак» продолжает хромать: На этот раз не смогли победить «Урал»

Неделю назад «Спартак» провел очень слабый матч против «Ростова» — не помогло даже большинство. Валерий Карпин признавался, что соперник ничем не удивил, а болельщики проводили аналогии с фирменным футболом Олега Кононова: холостое владение и минимум креативных решений — в общем, тоска.

Игровой провал и потеря первой строчки («Спартак» опередили ЦСКА и «Зенит») вынудили Тедеско пойти на замены. Впервые с августа в старте красно-белых вышел Александр Соболев, а на позиции Бакаева, который никак не может найти себя после перенесенного коронавируса и смены тренера, обозначился Ларссон.

Составы красно-белые, как и все промо к матчу, представили в стиле Свердловского рок-клуба. Красиво:

Соболев отблагодарил коуча за место в основе почти мгновенно. «Спартак» пережил пару наскоков «Урала», убежал в первую атаку и сразу забил. Айртон обыгрался с Понсе и сделал идеальную передачу на Соболева, который замыкал дальнюю. Занятно, что в последний раз Александр забивал в чемпионате в той же игре, когда выходил в старте — против тульского «Арсенала».

На этом позитив для «Спартака» до конца тайма закончился. Сначала «Урал» отыгрался: вернувшийся в большой футбол, когда могло показаться, что он уже закончил, Павел Погребняк упаковал 9-й мяч красно-белым за свою карьеру (борьбу проиграл Алекс Крал).

А потом «Спартак» просто терпел. «Урал» выходил на ворота Максименко, разрывал в центре и вообще был намного упорнее одного из претендентов на чемпионство. Все могло пойти еще хуже, но за грубый фол Романа Зобнина судья Кукуян не показал ему даже желтой, хотя вполне мог удалять полузащитника.

В конце тайма «Урал» подсел, и у «Спартака» наконец-то появились моменты. Георгий Джикия не попал в створ из убойной позиции после подачи с фланга, а вот Соболев свой второй момент тоже использовал: Мозес впервые за матч включился, зашел в чужую штрафную и врезался в Рыкова. Рефери поставил пенальти, а Соболев оформил с него дубль.

Как и в случае с первым голом, долго преимущество «Спартака» не продержалось. Спустя 15 минут после перерыва Августиняк протащил мяч через полполя и эффектно положил в нижний. Только кажется, что в самом начале атаки был фол — и Кукуян должен был остановить встречу.