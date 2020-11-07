«Тамбов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 19:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).