«Ротор» вдесятером сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в гостевом матче РПЛ

У туляков отличился Кирилл Панченко (5-я минута). В составе гостей гол забил Данил Степанов (62). «Ротор» с 38-й минуты играл в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку Азата Байрыева.

«Арсенал» провел первый матч под руководством главного тренера Дмитрия Парфенова, который сменил Сергея Подпалого.

«Ротор» поднялся на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, в активе команды семь очков в 14 турах. «Арсенал» с 13 очками занимает 12-е место.

В следующем туре волгоградский клуб примет екатеринбургский «Урал» 22 ноября, туляки днем ранее сыграют в гостях с московским «Локомотивом».