«Тамбов» без главного тренера проиграл «Ахмату» в матче РПЛ
САРАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. «Ахмат» в гостях обыграл «Тамбов» со счетом 1:0 в матче 14-го тура Тинькофф — Российской
САРАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. «Ахмат» в гостях обыграл «Тамбов» со счетом 1:0 в матче 14-го тура Тинькофф — Российской
Единственный гол забил Артем Тимофеев (87-я минута). Встречу пропустил главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин, который в субботу был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Тесты на коронавирус команды и самого тренера перед матчем показали отрицательные результаты.
«Тамбов» после 14 туров занимает 13-е место турнирной таблицы с 12 баллами. «Ахмат» Андрея Талалаева идет седьмым, набрав 23 очка.
В следующем туре «Тамбов» 21 ноября сыграет в гостях с «Краснодаром», «Ахмат» в тот же день примет петербургский «Зенит».