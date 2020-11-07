«Тамбов» без главного тренера проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

Единственный гол забил Артем Тимофеев (87-я минута). Встречу пропустил главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин, который в субботу был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Тесты на коронавирус команды и самого тренера перед матчем показали отрицательные результаты.