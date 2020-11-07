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21:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фернандес получил травму бедра в матче с «Фейенордом»

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Футболист московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес в ближайшее время будет тренироваться индивидуально из-за повреждения мягких тканей задней поверхности левого бедра, сообщается на сайте «красно-синих».

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Источник: Спорт РИА Новости

Марио Фернандес получил травму 5 ноября в матче группового этапа Лиги Европы против «Фейенорда» (1:3).

«У Марио выявлено повреждение мягких тканей задней поверхности левого бедра. В ближайшее время Фернандес будет работать по индивидуальной программе, о сроках его возвращения в общую группу будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

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