Фернандес получил травму бедра в матче с «Фейенордом»
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Футболист московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес в ближайшее время будет тренироваться индивидуально
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Футболист московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес в ближайшее время будет тренироваться индивидуально
Марио Фернандес получил травму 5 ноября в матче группового этапа Лиги Европы против «Фейенорда» (1:3).
«У Марио выявлено повреждение мягких тканей задней поверхности левого бедра. В ближайшее время Фернандес будет работать по индивидуальной программе, о сроках его возвращения в общую группу будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.