Шварц дождался. Программа 14-го тура РПЛ завершится в воскресенье
ТАСС, 8 ноября. Программа 14-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 8 ноября. Программа 14-го тура Тинькофф — Российской
Центральный матч воскресенья пройдет в
В 13-м туре РПЛ «Зенит» на выезде выиграл у подмосковных «Химок» (2:0). Всего из семи гостевых матчей в нынешнем турнире подопечные Семака уступили только раз — в пятом туре московскому «Динамо». В остальных у петербургского клуба три победы и три ничьи.
Краснодарцы в прошлом туре проиграли в Грозном «Ахмату» (0:2). Для команды Мурада Мусаева это поражение стало четвертым кряду, включая матчи Лиги чемпионов. «Краснодар» опустился на 10-е место в турнирной таблице с 18 очками.
Очные матчи этих команд всегда проходят очень результативно. Последние пять встреч соперники обязательно поражают ворота друг друга, забив в общей сложности 18 мячей (3,6 гола за игру). А вот по победам явный перевес на стороне «Зенита», выигравшего 11 матчей против трех у «Краснодара». При этом краснодарцы дважды выигрывали в
Нынешний лидер атак «Зенита» Александр Ерохин, который по забитым голам (6) в нынешнем турнире догнал Сердара Азмуна и Артема Дзюбу, начинал карьеру в РПЛ именно в краснодарской команде. Зенитовец забивал в последних пяти матчах, включая гол в ворота «Лацио». У Дзюбы, который не забивает уже четыре тура, есть хороший шанс прервать свою сухую серию именно в воскресном матче. В четырех последних играх против «Краснодара» у капитана «Зенита» пять забитых мячей.
Не менее статусный матч пройдет на «ВТБ-Арене», где в московском дерби сойдутся «Динамо» и «Локомотив». Для нового главного тренера
У его сербского коллеги Марко Николича из «Локомотива» таких матчей в РПЛ уже четыре. Под его руководством железнодорожники дважды обыграли ЦСКА, сыграли вничью и уступили «Спартаку». Во вторник
При Шварце динамовцы выиграли уже два матча подряд, хотя в предыдущем туре едва не лишились двух очков на выезде с «Тамбовом» (3:2). Спас ситуацию вратарь Антон Шунин, парировавший пенальти на девятой компенсированной ко второму тайму минуте. В итоге
Шунин, скорее всего, пропустит воскресный матч. В четверг его тест на коронавирус показал сомнительный результат, игрок был изолирован от команды. В полном объеме ведут подготовку пропустившие предыдущую встречу полузащитник Никола Моро, форвард Клинтон Н'Жи и вратарь Игорь Лещук.
В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом — 2:1. Причем в роли хозяина поля «Динамо» не может выиграть у железнодорожников шесть матчей кряду (две ничьи, четыре поражения), проиграв три последних встречи с общим счетом 1:7. Последнюю победу динамовцы в дерби одержали 9 марта 2013 года со счетом 1:0.
Второй домашний матч подряд «Химки» проведут без зрителей. В прошлом туре
Команда Игоря Черевченко занимает 14-е место с девятью очками. «Химки» еще не побеждали «Рубин» в РПЛ (ничья, пять поражений). В прошлом году команды пересеклись в 1/16 финала Кубка России, матч в Химках принес крупную победу хозяевам со счетом 3:0. Авторы голов Аршак Корян, Илья Кухарчук и Евгений Гапон играют за подмосковный клуб и сейчас.
«Рубин» в среду неудачно слетал в Хабаровск, где уступил в групповом раунде Бетсити — Кубка России местному СКА (0:1). Вдобавок у казанцев в этом матче сотрясение мозга получил полузащитник Дарко Йевтич. Под вопросом участие в воскресной встрече полузащитника Олега Шатова (пищевое отравление) и лучшего бомбардира команды Джорджа Деспотовича (6 мячей), который получил повреждение в прошлом туре. Казанцы после 13 матчей идут на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко.
После 13 матчей ЦСКА возглавляет турнирную таблицу с 28 очками. Команда Виктора Гончаренко выиграла в турнире четыре последних матча с общим счетом 11:2. В четверг армейцы потерпели неприятное поражение в третьем туре группового этапа Лиги Европы в Роттердаме от «Фейенорда» (1:3). В воскресенье хозяевам не смогут помощь травмированные Григорий Щенников, Бруно Фукс, Кирилл Набабкин и Марио Фернандес.
«Ростов» второй матч подряд сыграет в Москве, у команды 23 очка и пятое место в турнирной таблице. В прошлом туре команда Валерия Карпина на «Открытии-Арене» обыграла «Спартак» (1:0) и лишила
Ростовчане для ЦСКА крайне неудобный соперник в последнее время. Из четырех последних матчей у армейцев всего одна ничья при трех поражениях. Последняя победа была добыта в