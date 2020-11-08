Шварц дождался. Программа 14-го тура РПЛ завершится в воскресенье

Центральный матч воскресенья пройдет в Санкт-Петербурге, где встретятся два участника Лиги чемпионов, которые на европейской арене пока не радуют отечественных болельщиков результатами. На этой неделе «Зенит» и «Краснодар» упустили шанс одержать первые победы в главном клубном европейском турнире. Команда Сергея Семака дома не смогла удержать победный счет в матче с итальянским «Лацио» (1:1), а «Краснодар», ведя на выезде у испанской «Севильи» в два мяча и при удалении у соперника, вовсе проиграл со счетом 2:3. Оба клуба идут на последних местах в своих группах.

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В 13-м туре РПЛ «Зенит» на выезде выиграл у подмосковных «Химок» (2:0). Всего из семи гостевых матчей в нынешнем турнире подопечные Семака уступили только раз — в пятом туре московскому «Динамо». В остальных у петербургского клуба три победы и три ничьи. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице с 27 очками.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 14, 8.11.2020, 19:00 Зенит - Краснодар -

Краснодарцы в прошлом туре проиграли в Грозном «Ахмату» (0:2). Для команды Мурада Мусаева это поражение стало четвертым кряду, включая матчи Лиги чемпионов. «Краснодар» опустился на 10-е место в турнирной таблице с 18 очками.

Очные матчи этих команд всегда проходят очень результативно. Последние пять встреч соперники обязательно поражают ворота друг друга, забив в общей сложности 18 мячей (3,6 гола за игру). А вот по победам явный перевес на стороне «Зенита», выигравшего 11 матчей против трех у «Краснодара». При этом краснодарцы дважды выигрывали в Санкт-Петербурге, в 2018-м (2:1) и 2015-м (2:0).

Нынешний лидер атак «Зенита» Александр Ерохин, который по забитым голам (6) в нынешнем турнире догнал Сердара Азмуна и Артема Дзюбу, начинал карьеру в РПЛ именно в краснодарской команде. Зенитовец забивал в последних пяти матчах, включая гол в ворота «Лацио». У Дзюбы, который не забивает уже четыре тура, есть хороший шанс прервать свою сухую серию именно в воскресном матче. В четырех последних играх против «Краснодара» у капитана «Зенита» пять забитых мячей.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 14, 8.11.2020, 19:00 Динамо - Локомотив -

Первое знакомство с московским дерби

Не менее статусный матч пройдет на «ВТБ-Арене», где в московском дерби сойдутся «Динамо» и «Локомотив». Для нового главного тренера бело-голубых Сандро Шварца эта первая встреча против столичного клуба. «Рад впервые поучаствовать в дерби. Уверен, что будет особая атмосфера на стадионе», — поделился на пресс-конференции ощущениями от предстоящего события немецкий специалист.

У его сербского коллеги Марко Николича из «Локомотива» таких матчей в РПЛ уже четыре. Под его руководством железнодорожники дважды обыграли ЦСКА, сыграли вничью и уступили «Спартаку». Во вторник красно-зеленые провели энергозатратный матч в Лиге чемпионов, где смогли на своем поле отобрать очки у испанского «Атлетико» (1:1) и заслужили похвалу от специалистов и российской прессы. А вот после поражения в 13-м туре от «Сочи» (1:2) команда опустилась на восьмую позицию в турнирной таблице.

При Шварце динамовцы выиграли уже два матча подряд, хотя в предыдущем туре едва не лишились двух очков на выезде с «Тамбовом» (3:2). Спас ситуацию вратарь Антон Шунин, парировавший пенальти на девятой компенсированной ко второму тайму минуте. В итоге бело-голубые после 13 матчей расположились на четвертой строчке в турнирной таблице.

Шунин, скорее всего, пропустит воскресный матч. В четверг его тест на коронавирус показал сомнительный результат, игрок был изолирован от команды. В полном объеме ведут подготовку пропустившие предыдущую встречу полузащитник Никола Моро, форвард Клинтон Н'Жи и вратарь Игорь Лещук.

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом — 2:1. Причем в роли хозяина поля «Динамо» не может выиграть у железнодорожников шесть матчей кряду (две ничьи, четыре поражения), проиграв три последних встречи с общим счетом 1:7. Последнюю победу динамовцы в дерби одержали 9 марта 2013 года со счетом 1:0.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 14, 8.11.2020, 14:00 Химки - Рубин -

Вновь при пустых трибунах

Второй домашний матч подряд «Химки» проведут без зрителей. В прошлом туре красно-черные на «Арене-Химки» уступили «Зениту» (0:2), теперь сыграют без поддержки с «Рубином». Правительство Московской области продлило запрет на проведение спортивных мероприятий с присутствием болельщиков до 22 ноября. Первоначально ограничения в регионе действовали до 7 ноября.

Команда Игоря Черевченко занимает 14-е место с девятью очками. «Химки» еще не побеждали «Рубин» в РПЛ (ничья, пять поражений). В прошлом году команды пересеклись в 1/16 финала Кубка России, матч в Химках принес крупную победу хозяевам со счетом 3:0. Авторы голов Аршак Корян, Илья Кухарчук и Евгений Гапон играют за подмосковный клуб и сейчас.

Последний раз в премьер-лиге соперники встречались в сезоне-2009, казанцы выиграли обе встречи: 2:1 дома и 3:2 на выезде. В лазарете у химчан находится полузащитник Данил Казанцев, под вопросом участие в матче Арсения Логашова.

«Рубин» в среду неудачно слетал в Хабаровск, где уступил в групповом раунде Бетсити — Кубка России местному СКА (0:1). Вдобавок у казанцев в этом матче сотрясение мозга получил полузащитник Дарко Йевтич. Под вопросом участие в воскресной встрече полузащитника Олега Шатова (пищевое отравление) и лучшего бомбардира команды Джорджа Деспотовича (6 мячей), который получил повреждение в прошлом туре. Казанцы после 13 матчей идут на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 14, 8.11.2020, 16:30 ЦСКА - Ростов -

Гроза лидеров

После 13 матчей ЦСКА возглавляет турнирную таблицу с 28 очками. Команда Виктора Гончаренко выиграла в турнире четыре последних матча с общим счетом 11:2. В четверг армейцы потерпели неприятное поражение в третьем туре группового этапа Лиги Европы в Роттердаме от «Фейенорда» (1:3). В воскресенье хозяевам не смогут помощь травмированные Григорий Щенников, Бруно Фукс, Кирилл Набабкин и Марио Фернандес.

«Ростов» второй матч подряд сыграет в Москве, у команды 23 очка и пятое место в турнирной таблице. В прошлом туре команда Валерия Карпина на «Открытии-Арене» обыграла «Спартак» (1:0) и лишила красно-белых лидерства в турнире. В воскресенье то же самое ростовчане могут повторить и с ЦСКА. В октябре прошлого года армейцы, также возглавлявшие на тот момент таблицу РПЛ, уступили ростовчанам со счетом 1:3, после этого команда Гончаренко покинула первую строчку в таблицу и больше в том сезоне на нее не поднималась.

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