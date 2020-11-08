Столичное двоевластие. «Спартак» сравнялся по очкам с ЦСКА в РПЛ

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, отбывший одноматчевую дисквалификацию, изменил оборону и атакующую линию по сравнению с предыдущей встречей против «Ростова» (0:1). Из тройки центральных защитников он убрал Илью Кутепова, заменив его Павлом Масловым. Джордан Ларссон опустился на позицию «под нападающими», заменив Зелимхана Бакаева, впереди играли Александр Соболев и Эсекьель Понсе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1f80972e3f3066e0549b" data-vnd="1f80972e3f3066e0549b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1f80972e3f3066e0549b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 14, 7.11.2020, 14:00 Урал 2 Спартак 2

Соболев в заочной дуэли фактурных форвардов оказался сильнее Павла Погребняка из «Урала» — на гол ветерана спартаковец ответил двумя, но победы это гостям не принесло. Соболев открыл счет на шестой минуте, через пять минут Погребняк сравнял. Для 36-летнего воспитанника красно-белых этот гол стал девятым в ворота бывшей команды, чаще он отличался лишь в играх против самарских «Крыльев Советов» (10). Также Погребняк забивал «Спартаку», выступая в составе «Томи», «Зенита», «Динамо» и прекратившего существование «Тосно» (Ленинградская область).

Второй свой мяч Соболев забил с пенальти в конце первого тайма, в начале второго Рафал Аугустыняк счет сравнял. Эпизоды с первым голом Соболева и мячом Аугустыняка вызвали споры из-за возможных нарушений правил, не зафиксированных арбитром.

«Не знаю, был ли фол перед вторым голом “Урала”, который стал решающим. Вам решать, судить. Насчет справедливости сегодняшних судейских решений могу заметить, что любое касание с нашей стороны игроков соперника приводило к свистку арбитра. Сегодня мы должны были побеждать», — сказал после матча Тедеско.

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Оценку игре дал президент «Урала» Григорий Иванов. «Сыграли вничью, значит, какие-то огрехи были, где-то не доработали. Пропустили, считаю, необязательные мячи, в первом голе, например, нам надо было в середине пожестче сыграть», — сказал он ТАСС.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 14, 7.11.2020, 16:30 Арсенал Т 1 Ротор 1

«Ахмат» одержал третью победу подряд

В матче «Арсенала» и «Ротора» в Туле также случился быстрый гол.

На пятой минуте ворота волгоградцев поразил Кирилл Панченко с передачи Луки Джорджевича.

Ближе к перерыву гости остались вдесятером после удаления капитана команды Азата Байрыева за вторую желтую карточку.

Во втором тайме мяч после удара футболиста «Арсенала» Роберта Бауэра попал в перекладину, но гости ответили на это голом в исполнении Данила Степанова.

Пока все свои очки «Ротор» набрал на выезде, в том числе добился победы над московским «Локомотивом».

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Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 14, 7.11.2020, 19:00 Тамбов 0 Ахмат 1

«Ахмат» сумел дожать в Саранске «Тамбов» благодаря голу находящегося в аренде спартаковца Артема Тимофеева за три минуты до конца основного времени. У «Тамбова» из-за подозрения на пневмонию на скамейке запасных отсутствовал главный тренер команды Сергей Первушин, ранее он был госпитализирован.

«На мой взгляд, отсутствие главного тренера негативным образом отразилось на результате сегодняшнего матча. Если бы вместе с [помощником тренера] Тимуром Шипшевым был сегодня Сергей Первушин, могли быть приняты какие-то более продуктивные решения. Главный тренер может найти нужные слова в перерыве и по ходу матча», — сказал ТАСС спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Также он рассказал, что в пятницу получил отрицательный результат теста на коронавирус. «Что касается меня, то первый тест, который я сдавал вчера, дал отрицательный результат. В понедельник меня ждет повторное тестирование. Если и тогда ничего не выявится, то я обязательно приду на следующий матч клуба», — сказал Худяков.

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