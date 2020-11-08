Столичное двоевластие. «Спартак» сравнялся по очкам с ЦСКА в РПЛ
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. «Спартак» упустил возможность выйти на первое место в таблице Тинькофф — Российской
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. «Спартак» упустил возможность выйти на первое место в таблице Тинькофф — Российской
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Соболев в заочной дуэли фактурных форвардов оказался сильнее Павла Погребняка из «Урала» — на гол ветерана спартаковец ответил двумя, но победы это гостям не принесло. Соболев открыл счет на шестой минуте, через пять минут Погребняк сравнял. Для 36-летнего воспитанника
Второй свой мяч Соболев забил с пенальти в конце первого тайма, в начале второго Рафал Аугустыняк счет сравнял. Эпизоды с первым голом Соболева и мячом Аугустыняка вызвали споры
«Не знаю, был ли фол перед вторым голом “Урала”, который стал решающим. Вам решать, судить. Насчет справедливости сегодняшних судейских решений могу заметить, что любое касание с нашей стороны игроков соперника приводило к свистку арбитра. Сегодня мы должны были побеждать», — сказал после матча Тедеско.
Оценку игре дал президент «Урала» Григорий Иванов. «Сыграли вничью, значит,
В матче «Арсенала» и «Ротора» в Туле также случился быстрый гол.
На пятой минуте ворота волгоградцев поразил Кирилл Панченко с передачи Луки Джорджевича.
Ближе к перерыву гости остались вдесятером после удаления капитана команды Азата Байрыева за вторую желтую карточку.
Во втором тайме мяч после удара футболиста «Арсенала» Роберта Бауэра попал в перекладину, но гости ответили на это голом в исполнении Данила Степанова.
Пока все свои очки «Ротор» набрал на выезде, в том числе добился победы над московским «Локомотивом».
«Ахмат» сумел дожать в Саранске «Тамбов» благодаря голу находящегося в аренде спартаковца Артема Тимофеева за три минуты до конца основного времени. У «Тамбова»
«На мой взгляд, отсутствие главного тренера негативным образом отразилось на результате сегодняшнего матча. Если бы вместе с [помощником тренера] Тимуром Шипшевым был сегодня Сергей Первушин, могли быть приняты
Также он рассказал, что в пятницу получил отрицательный результат теста на коронавирус. «Что касается меня, то первый тест, который я сдавал вчера, дал отрицательный результат. В понедельник меня ждет повторное тестирование. Если и тогда ничего не выявится, то я обязательно приду на следующий матч клуба», — сказал Худяков.
Благодаря победе «Ахмат» поднялся с девятого на седьмое место, но в воскресенье грозненцев могут обойти «Локомотив» и «Рубин». «Спартак» после ничьей в Екатеринбурге вышел на второе место, сравнявшись по очкам с ЦСКА.