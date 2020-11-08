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12:23 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов высказался о предстоящем матче против бывшего клуба в РПЛ

Его трансфер состоялся летом.

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Источник: РИА "Новости"

Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов поделился ожиданиями от ближайшего матча с «Ростовом», цвета которого защищал до перехода в состав «армейцев» этим летом.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 14, 8.11.2020, 16:30

ЦСКА-Ростов-

«Не хочу никого особо выделять, у них слаженная командная работа, все выкладываются по полной. Конечно, в созидании хороши Рома Еременко, Паша Мамаев. Защитники очень сильные», — приводит его слова телеграм-канал ЦВБП-медиа.

Матч 14-го тура российской премьер-лиги ЦСКА — «Ростов» пройдет сегодня, 8 ноября, в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

Перед этой игрой ЦСКА с 28 очками лидирует в турнирной таблице, тогда как «Ростов» с 23 баллами располагается на пятом месте из 16.

По информации российских СМИ, в предстоящем матче за хозяев не смогут сыграть из-за травм Ильзат Ахметов, Кирилл Набабкин и Бруно Фукс, а участие Георгия Щенникова находится под вопросом. За гостей не сыграют Матиас Норманн и Деннис Хаджикадунич.

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