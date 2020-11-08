Зайнутдинов высказался о предстоящем матче против бывшего клуба в РПЛ
Его трансфер состоялся летом.
Его трансфер состоялся летом.
Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов поделился ожиданиями от ближайшего матча с «Ростовом», цвета которого защищал до перехода в состав «армейцев» этим летом.
«Не хочу никого особо выделять, у них слаженная командная работа, все выкладываются по полной. Конечно, в созидании хороши Рома Еременко, Паша Мамаев. Защитники очень сильные», — приводит его слова
Матч 14-го тура российской
Перед этой игрой ЦСКА с 28 очками лидирует в турнирной таблице, тогда как «Ростов» с 23 баллами располагается на пятом месте из 16.
По информации российских СМИ, в предстоящем матче за хозяев не смогут сыграть