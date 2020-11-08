«Когда порвал кресты, в клубе говорили: пускай платит сборная. А там, наоборот». Зайнутдинов — о травме и деньгах на операцию

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов рассказал о тяжелой травме в 17 лет, а также рассказал о том, как всей командой собирали ему деньги на операцию. Фрагмент интервью из официальной программки к матчу ЦСКА — «Ростов»:

— У тебя самого в карьере был тяжелый период, когда ты получил серьезную травму колена.

— «Кресты» я, кстати, порвал тут, в России.

Команда ЦСКА

— На мемориале Гранаткина в Питере.

— Да, в 2015-м. Мне было семнадцать лет, и я поломался в первом же матче, против России-2. Манеж, искусственное покрытие, поле слишком мягкое. Был стык, я получил удар в колено сбоку, его заклинило. «Кресты» делал не где-нибудь в Германии, а у себя в Казахстане, в обычной больнице у простых врачей. Я был тогда в дубле «Тараза», ребята всей командой собирали мне деньги на операцию. Слава Богу, получилось удачно.

— Погоди. То есть из клуба никто ничем не помог?

— Нет, руководство сказало, что если поломался в сборной, пускай она и платит. А там, наоборот, отправляли в клуб.

— Ну, это классика.

— В итоге операция обошлась всего в 80 000 российских рублей. И видишь, как удачно все сложилось.