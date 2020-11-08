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14:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Когда порвал кресты, в клубе говорили: пускай платит сборная. А там, наоборот». Зайнутдинов — о травме и деньгах на операцию

В тот момент на нем все поставили крест.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов рассказал о тяжелой травме в 17 лет, а также рассказал о том, как всей командой собирали ему деньги на операцию. Фрагмент интервью из официальной программки к матчу ЦСКА — «Ростов»:

— У тебя самого в карьере был тяжелый период, когда ты получил серьезную травму колена.
— «Кресты» я, кстати, порвал тут, в России.

Команда
ЦСКА

— На мемориале Гранаткина в Питере.
— Да, в 2015-м. Мне было семнадцать лет, и я поломался в первом же матче, против России-2. Манеж, искусственное покрытие, поле слишком мягкое. Был стык, я получил удар в колено сбоку, его заклинило. «Кресты» делал не где-нибудь в Германии, а у себя в Казахстане, в обычной больнице у простых врачей. Я был тогда в дубле «Тараза», ребята всей командой собирали мне деньги на операцию. Слава Богу, получилось удачно.

— Погоди. То есть из клуба никто ничем не помог?
— Нет, руководство сказало, что если поломался в сборной, пускай она и платит. А там, наоборот, отправляли в клуб.

— Ну, это классика.
— В итоге операция обошлась всего в 80 000 российских рублей. И видишь, как удачно все сложилось.

— Как не раскиснуть и не бросить все в семнадцать лет с тяжелейшей травмой?
— Я постоянно работал над собой, восстанавливался ежедневно по много часов. Это левая, моя рабочая нога. В тот момент на мне все поставили крест — мол, в таком молодом возрасте так поломаться… Но травма сделала меня гораздо сильнее в психологическом плане.

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