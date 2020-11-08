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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» обыграли «Рубин» в матче РПЛ

ХИМКИ (Московская область), 8 ноя — РИА Новости, Александр Рогулев. Футболисты подмосковных «Химок» обыграли казанский «Рубин» в матче 14-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Химках завершилась со счетом 2:0. Голы забили Резиуан Мирзов (48-я минута) и Денис Глушаков (69-я).

«Химки» набрали 12 очков, догнали по этому показателю «Тамбов» и по-прежнему находятся в зоне стыковых матчей (14-е место). «Рубин» с 21 очком занимает девятую строчку.

Во время загрузки произошла ошибка.

После паузы в чемпионате, связанной с матчами сборных, «Химки» в рамках 15-го тура 23 ноября сыграют в гостях с «Уфой».

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