«Химки» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
ХИМКИ (Московская область), 8 ноя — РИА Новости, Александр Рогулев. Футболисты подмосковных «Химок» обыграли казанский «Рубин» в матче 14-го тура чемпионата России.
ХИМКИ (Московская область), 8 ноя — РИА Новости, Александр Рогулев. Футболисты подмосковных «Химок» обыграли казанский «Рубин» в матче 14-го тура чемпионата России.
Встреча в Химках завершилась со счетом 2:0. Голы забили Резиуан Мирзов (48-я минута) и Денис Глушаков (69-я).
«Химки» набрали 12 очков, догнали по этому показателю «Тамбов» и
После паузы в чемпионате, связанной с матчами сборных, «Химки» в рамках 15-го тура 23 ноября сыграют в гостях с «Уфой».
«Рубин» днем ранее примет «Ростов».