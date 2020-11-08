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18:18 (мск), источник: ТАСС

Акинфеев взял пенальти в матче с «Ростовом», отразив удар ногой

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ногой отразил пенальти в матче Тинькофф — Российской премьер лиги (РПЛ) против «Ростова».

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Матч прошел на «ВЭБ-Арене» в Москве. 11-метровый не реализовал полузащитник гостей Роман Еременко.

На чемпионате мира 2018 года в России Акинфеев таким же образом отразил решающий пенальти в послематчевой серии в 1/8 финала против команды Испании, благодаря чему сборная России сумела выйти в четвертьфинал.

Игорь Акинфеев на ЧМ-2018 | Источник: РИА
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