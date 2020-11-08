ЦСКА обыграл «Ростов» и вернул себе единоличное лидерство в РПЛ

Голами отметились Константин Кучаев (20-я минута) и Федор Чалов (74). На 60-й минуте Игорь Акинфеев ногой отбил пенальти в исполнении Романа Еременко, выступавшего с 2014 по 2017 год за ЦСКА.

На девятой минуте из-за травмы поле покинул полузащитник армейцев Бахтиёр Зайнутдинов, вместо него на поле вышел защитник Виктор Васин. Хавбек пополнил состав армейцев в августе, перейдя из «Ростова». У гостей встречу пропустили из-за травм Матиас Норманн, Алексей Козлов, Хорен Байрамян, а также бывший игрок ЦСКА Павел Мамаев.

Кучаев забил шестой мяч в 14 матчах этого сезона РПЛ и сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне Николой Влашичем, в активе которого также четыре голевые передачи.

Армейцы не могли победить «Ростов» на протяжении четырех последних матчей чемпионата (одна ничья, три поражения). В предыдущий раз ЦСКА обыграл «Ростов» на выезде 1 апреля 2018 года (2:1). Предпоследний матч команд прошел в Ростове-на-Дону в марте и завершился победой хозяев со счетом 3:2. По ходу игры было назначено три пенальти, футболисты получили 10 предупреждений, а игрокам армейцев Ильзату Ахметову и Вадиму Карпову были показаны прямые красные карточки.