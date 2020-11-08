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18:51 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Ростов» и вернул себе единоличное лидерство в РПЛ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. ЦСКА на своем поле победил «Ростов» со счетом 2:0 в матче 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голами отметились Константин Кучаев (20-я минута) и Федор Чалов (74). На 60-й минуте Игорь Акинфеев ногой отбил пенальти в исполнении Романа Еременко, выступавшего с 2014 по 2017 год за ЦСКА.

На девятой минуте из-за травмы поле покинул полузащитник армейцев Бахтиёр Зайнутдинов, вместо него на поле вышел защитник Виктор Васин. Хавбек пополнил состав армейцев в августе, перейдя из «Ростова». У гостей встречу пропустили из-за травм Матиас Норманн, Алексей Козлов, Хорен Байрамян, а также бывший игрок ЦСКА Павел Мамаев.

Кучаев забил шестой мяч в 14 матчах этого сезона РПЛ и сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне Николой Влашичем, в активе которого также четыре голевые передачи.

Армейцы не могли победить «Ростов» на протяжении четырех последних матчей чемпионата (одна ничья, три поражения). В предыдущий раз ЦСКА обыграл «Ростов» на выезде 1 апреля 2018 года (2:1). Предпоследний матч команд прошел в Ростове-на-Дону в марте и завершился победой хозяев со счетом 3:2. По ходу игры было назначено три пенальти, футболисты получили 10 предупреждений, а игрокам армейцев Ильзату Ахметову и Вадиму Карпову были показаны прямые красные карточки.

После 14 матчей ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, в активе команды Виктора Гончаренко 31 очко. Подопечные Валерия Карпина с 23 очками занимают шестое место. В следующем туре армейцы примут «Сочи» 22 ноября, ростовчане в тот же день сыграют на выезде с казанским «Рубином».

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ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
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