ЦСКА обыграл «Ростов» и вернул себе единоличное лидерство в РПЛ
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. ЦСКА на своем поле победил «Ростов» со счетом 2:0 в матче 14-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. ЦСКА на своем поле победил «Ростов» со счетом 2:0 в матче 14-го тура Тинькофф — Российской
Голами отметились Константин Кучаев (20-я минута) и Федор Чалов (74). На 60-й минуте Игорь Акинфеев ногой отбил пенальти в исполнении Романа Еременко, выступавшего с 2014 по 2017 год за ЦСКА.
На девятой минуте
Кучаев забил шестой мяч в 14 матчах этого сезона РПЛ и сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне Николой Влашичем, в активе которого также четыре голевые передачи.
Армейцы не могли победить «Ростов» на протяжении четырех последних матчей чемпионата (одна ничья, три поражения). В предыдущий раз ЦСКА обыграл «Ростов» на выезде 1 апреля 2018 года (2:1). Предпоследний матч команд прошел в
После 14 матчей ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, в активе команды Виктора Гончаренко 31 очко. Подопечные Валерия Карпина с 23 очками занимают шестое место. В следующем туре армейцы примут «Сочи» 22 ноября, ростовчане в тот же день сыграют на выезде с казанским «Рубином».