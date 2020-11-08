ЦСКА обыграл «Ростов» в матче РПЛ с тяжелой травмой Зайнутдинова и отбитым пенальти
Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над «Ростовом» в 14-м туре российской
Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над «Ростовом» в 14-м туре российской
Встреча команд прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Константин Кучаев (20-я минута) и Федор Чалов (74-я). При этом на 60-й минуте хавбек «Ростова» Роман Еременко не реализовал пенальти.
Зайнутдинов вышел в стартовом составе ЦСКА, но был заменен уже на девятой минуте игре. Этой замене предшествовала тяжелая травма — казахстанец получил удар коленом от соперника и потерял сознание. В итоге он не смог продолжить карьеру и его унесли с поля на носилках.
Для Зайнутдинова это был десятый матч за ЦСКА. Сезон хавбек начинал в «Ростове», в составе которого провел четыре матча.
Армейцы набрали 31 очко и сохранили лидерство в турнирной таблице. В активе «Ростова» 23 балла и шестая строчка.