«Локомотив» вдевятером проиграл «Динамо» и потерпел третье подряд поражение в РПЛ

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В составе победителей мячи забили Роман Евгеньев (3-я минута), Клинтон Н'Жи (33), Даниил Лесовой (60), Даниил Фомин (85 — пенальти) и Константин Рауш (90+2), у проигравших отличился Зе Луиш (45). На 38-й минуте матча футболист «Локомотива» Слободан Райкович получил вторую желтую карточку и покинул поле. Форвард гостей Федор Смолов на 34-й минуте получил повреждение и был заменен. На 64-й минуте голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме получил прямую красную карточку, на 78-й минуте игрок «Динамо» Сергей Паршивлюк получил вторую желтую карточку и был удален.

Команда Локомотив

«Динамо» одержало третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

Бело-голубые не проигрывают при новом главном тренере немце Сандро Шварце — три победы. «Локомотив» потерпел третье поражение кряду, клуб располагается на восьмой строчке, имея в активе 21 очко.