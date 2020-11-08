«Локомотив» вдевятером проиграл «Динамо» и потерпел третье подряд поражение в РПЛ
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Столичное «Динамо» на своем поле со счетом 5:1 обыграло московский «Локомотив» в матче 14-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Столичное «Динамо» на своем поле со счетом 5:1 обыграло московский «Локомотив» в матче 14-го тура Тинькофф — Российской
В составе победителей мячи забили Роман Евгеньев (3-я минута), Клинтон Н'Жи (33), Даниил Лесовой (60), Даниил Фомин (85 — пенальти) и Константин Рауш (90+2), у проигравших отличился Зе Луиш (45). На 38-й минуте матча футболист «Локомотива» Слободан Райкович получил вторую желтую карточку и покинул поле. Форвард гостей Федор Смолов на 34-й минуте получил повреждение и был заменен. На 64-й минуте голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме получил прямую красную карточку, на 78-й минуте игрок «Динамо» Сергей Паршивлюк получил вторую желтую карточку и был удален.
В следующем туре «Динамо» 21 ноября на выезде сыграет со столичным «Спартаком», подопечные Марко Николича в этот же день примут тульский «Арсенал».