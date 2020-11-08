Гол Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

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У «Краснодара» гол с пенальти на 16-й минуте забил Маркус Берг. В составе «Зенита» отличились Далер Кузяев (64), Артем Дзюба (79) и Алексей Сутормин (90+3).

Капитаном «Зенита» в прошедшем матче вместо Дзюбы был защитник Деян Ловрен. До этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет Дзюбу на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу. В компенсированное к первому тайму время Матвей Сафонов отразил пенальти в исполнении Дзюбы. К точке нападающий подошел под свист болельщиков. Также фанатская трибуна петербуржцев в начале встречи вывесила баннер с надписью «В историю трудно войти, но легко вляпаться».

Команда Зенит

Кузяев отличился в РПЛ впервые с 3 декабря 2018 года, когда он поразил ворота тульского «Арсенала» (2:4). По окончании прошлого сезона он покинул клуб по истечении срока контракта, выразив желание продолжить карьеру в Европе. В октябре он заключил новое соглашение с «Зенитом».

«Краснодар» продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до шести матчей, команда Мурада Мусаева дебютировала в Лиге чемпионов с ничьей против французского «Ренна», после чего проиграла пять встреч. Краснодарцы не могут обыграть «Зенит» с 7 апреля 2018 года, когда клуб победил в гостях со счетом 2:1. С тех пор петербуржцы выиграли четыре матча, еще один раз команды сыграли вничью.