Гол Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

У «Краснодара» гол с пенальти на 16-й минуте забил Маркус Берг. В составе «Зенита» отличились Далер Кузяев (64), Артем Дзюба (79) и Алексей Сутормин (90+3).
Капитаном «Зенита» в прошедшем матче вместо Дзюбы был защитник Деян Ловрен. До этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет Дзюбу на ближайшие матчи
Кузяев отличился в РПЛ впервые с 3 декабря 2018 года, когда он поразил ворота тульского «Арсенала» (2:4). По окончании прошлого сезона он покинул клуб по истечении срока контракта, выразив желание продолжить карьеру в Европе. В октябре он заключил новое соглашение с «Зенитом».
«Краснодар» продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до шести матчей, команда Мурада Мусаева дебютировала в Лиге чемпионов с ничьей против французского «Ренна», после чего проиграла пять встреч. Краснодарцы не могут обыграть «Зенит» с 7 апреля 2018 года, когда клуб победил в гостях со счетом 2:1. С тех пор петербуржцы выиграли четыре матча, еще один раз команды сыграли вничью.
«Зенит» с 30 очками занимает второе место таблицы РПЛ, «Краснодар» идет 10-м, набрав 18 очков. В следующем туре «Краснодар» 21 ноября примет «Тамбов». «Зенит» в тот же день сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».