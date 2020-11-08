Дзюба после матча не сдержал эмоций: «У меня все — ерунда. У Лехи Сутормина папы не стало»

«У меня все — ерунда. У Лехи Сутормина папы вчера не стало, — сказал Дзюба в эфире “Матч ТВ”. — Очень важная победа для нас. Спасибо, что поддерживали, будем сильнее.
Чуть-чуть психологически было тяжело. Спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня. Но самых теплых слов заслуживает Сутормин. Мы только во время игры узнали о трагедии. Когда он заплакал после гола, я понял, что что-то не так».
Дзюба при этом сказал, что приз лучшему игроку матча заслужил Сутормин.
Говоря о своих трудностях форвард, видимо, имел новый скандал: в ночь на воскресенье в интернет было слито видео интимного характера с игроком. Стало известно о решении Станислава Черчесова не вызывать капитана сборной России на матчи в ноябре, а главный тренер «Зенита» Сергей Семак передал капитанскую повязку в клубе от нападающего защитнику Деяну Ловрену.
Болельщики на матче «Зенит» — «Краснодар» освистывали Дзюбу и скандировали неприятные кричалки в его адрес. Футболист после гола поднес правую руку к уху, а потом целовал ее и слал воздушные поцелуи на трибуны.