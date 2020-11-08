Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Сент-Этьен
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия
Реал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Верона
02
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арсенал
Астон Вилла
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Атлетик
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Байер
Боруссия М
43
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Наполи
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Ливерпуль
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Монако
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Краснодар
31
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Локомотив
51
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ланс
Реймс
44
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Нант
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Дижон
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Анже
15
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вулверхэмптон Уондерерс
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Интер
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Рома
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кротоне
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Ростов
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Вильярреал
13
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Лилль
32
Футбол. Зарубежный
15:00
Вест Бромвич Альбион
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио
Ювентус
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Рубин
20
Все события
Фоторепортажи
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
21:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба после матча не сдержал эмоций: «У меня все — ерунда. У Лехи Сутормина папы не стало»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1) не стал говорить о своей ситуации, но с трудом сдержал слезы. Его признали лучшим игроком встречи, в которой он не забил пенальти и провел победный мяч в концовке.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«У меня все — ерунда. У Лехи Сутормина папы вчера не стало, — сказал Дзюба в эфире “Матч ТВ”. — Очень важная победа для нас. Спасибо, что поддерживали, будем сильнее.

Чуть-чуть психологически было тяжело. Спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня. Но самых теплых слов заслуживает Сутормин. Мы только во время игры узнали о трагедии. Когда он заплакал после гола, я понял, что что-то не так».

Команда
Зенит

Дзюба при этом сказал, что приз лучшему игроку матча заслужил Сутормин.

Говоря о своих трудностях форвард, видимо, имел новый скандал: в ночь на воскресенье в интернет было слито видео интимного характера с игроком. Стало известно о решении Станислава Черчесова не вызывать капитана сборной России на матчи в ноябре, а главный тренер «Зенита» Сергей Семак передал капитанскую повязку в клубе от нападающего защитнику Деяну Ловрену.

Болельщики на матче «Зенит» — «Краснодар» освистывали Дзюбу и скандировали неприятные кричалки в его адрес. Футболист после гола поднес правую руку к уху, а потом целовал ее и слал воздушные поцелуи на трибуны.

Читайте также
Зенит
3:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
 «Хабиб — Герой России». Почему эта новость взорвала медиапространство
Широкову грозит два года тюрьмы. Дойдет ли дело до реального срока
Артем Дзюба в первом матче после скандала принес «Зениту» победу
«Динамо» разгромило «Локомотив» в матче с тремя удалениями
Мусаев: Меня критикуют, будто я ограбил детдом или кого-то убил
«Манчестер Сити» не позволил «Ливерпулю» возглавить таблицу АПЛ
Экс-игрок «Барселоны» и «Анжи» Это’о попал в больницу после ДТП
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
«Реал» играет против «Валенсии» Дениса Черышева (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь