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22:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мусаев: Меня так критикуют, будто я ограбил детдом или кого-то убил

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев заявил, что его критикуют так сильно, что у него возникает чувство, что он будто бы ограбил детский дом или убил человека.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3. Для «горожан» это поражение стало пятым подряд, если учитывать все турниры, в которых участвует команда.

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«Не нужно делать драму. Для команды нужно уйти — я уйду. Все так драматизируют ситуацию, что у меня чувство, будто я ограбил детский дом или убил кого-то. Это спорт, каждый тренер однажды уходит в отставку. Если придется уйти — я уйду с высоко поднятой головой. Клуб для меня сделал многое. Но и мы два года становились призерами РПЛ, вышли в Лигу чемпионов, побеждали “Порту” и “Байер”, проходили ПАОК», — заявил Мусаев на пресс-конференции.

«Критики в старости сядут и смогут рассказать внукам только то, что они критиковали “Краснодар” в дни поражений. Никто не видит сути. Год назад мы проиграли “Валенсии” в концовке матча, и все говорили, что “Краснодар” — идиоты, потому что не встали “свиньей” в своей штрафной. Три дня назад мы играли ближе к своим воротам. Если бы наш футболист не подарил мяч сопернику, могли бы сохранить положительный результат. Тогда бы все сказали, что мы — суперкоманда. Нужно смотреть не только на счет на табло, но и на другие вещи», — отметил Мусаев.

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