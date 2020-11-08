Мусаев: Меня так критикуют, будто я ограбил детдом или кого-то убил

«Не нужно делать драму. Для команды нужно уйти — я уйду. Все так драматизируют ситуацию, что у меня чувство, будто я ограбил детский дом или убил кого-то. Это спорт, каждый тренер однажды уходит в отставку. Если придется уйти — я уйду с высоко поднятой головой. Клуб для меня сделал многое. Но и мы два года становились призерами РПЛ, вышли в Лигу чемпионов, побеждали “Порту” и “Байер”, проходили ПАОК», — заявил Мусаев на пресс-конференции.

«Критики в старости сядут и смогут рассказать внукам только то, что они критиковали “Краснодар” в дни поражений. Никто не видит сути. Год назад мы проиграли “Валенсии” в концовке матча, и все говорили, что “Краснодар” — идиоты, потому что не встали “свиньей” в своей штрафной. Три дня назад мы играли ближе к своим воротам. Если бы наш футболист не подарил мяч сопернику, могли бы сохранить положительный результат. Тогда бы все сказали, что мы — суперкоманда. Нужно смотреть не только на счет на табло, но и на другие вещи», — отметил Мусаев.