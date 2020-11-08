Дзюба записал обращение после скандала с интимным видео

«Я неидеален, как и любой человек. Допускаю ошибки, все мы грешны, к сожалению. Я виноват в этом, могу винить только себя. Но в такие моменты, когда практически все отворачиваются, я безумно благодарю всех, кто меня поддержал в трудную минуту. Даже незнакомые люди меня поддерживали, их очень много», — сказал Дзюба на видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram.