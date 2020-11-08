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8 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Дзюба записал обращение после скандала с интимным видео

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал появление интимного видео с его участием в Сети.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Я неидеален, как и любой человек. Допускаю ошибки, все мы грешны, к сожалению. Я виноват в этом, могу винить только себя. Но в такие моменты, когда практически все отворачиваются, я безумно благодарю всех, кто меня поддержал в трудную минуту. Даже незнакомые люди меня поддерживали, их очень много», — сказал Дзюба на видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram.

Ранее в Сеть попало интимное видео, на котором запечатлен капитан сборной России. На фоне инцидента Дзюба закрыл профиль в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что решил не вызывать нападающего на предстоящие матчи национальной команды, чтобы оградить его от излишнего негатива.

Черчесов подчеркнул, что эта ситуация не имеет отношения к сборной «со спортивной точки зрения». В то же время команда, как считает тренерский штаб, должна готовиться к предстоящим матчам, не отвлекаясь на посторонние вещи.

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