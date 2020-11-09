Гендиректор «Зенита»: Дзюба сможет справиться с нынешней ситуацией, проявив характер

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее заявил, что не вызовет футболиста на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу.

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Команда Зенит

«Футболист Артем Дзюба попал в сложную ситуацию — личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения», — сказал Медведев.

«Теперь все зависит от самого Артема — выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол», — добавил он.