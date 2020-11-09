Семак о вираже и Дзюбе: Ни один родитель не отвернется от сына. Ошибки совершают все

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

— Как вы относитесь к тому, что скандировал вираж? Как эта ситуация повлияет на Дзюбу?

— Ошибки совершают все. Для меня футболисты — как дети.

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Думаю, ни один родитель не отвернется от своего сына, несмотря практически ни на что. Я делаю все, что могу.

Единственное, что может сделать Дзюба — завоевывать доверие виража своей игрой и самоотдачей. Он должен выполнять свою работу на сто процентов.