Семак о вираже и Дзюбе: Ни один родитель не отвернется от сына. Ошибки совершают все
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался касательно ситуации вокруг нападающего Артема Дзюбы, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался касательно ситуации вокруг нападающего Артема Дзюбы, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
— Как вы относитесь к тому, что скандировал вираж? Как эта ситуация повлияет на Дзюбу?
— Ошибки совершают все. Для меня футболисты — как дети.
Думаю, ни один родитель не отвернется от своего сына, несмотря практически ни на что. Я делаю все, что могу.
Единственное, что может сделать Дзюба — завоевывать доверие виража своей игрой и самоотдачей. Он должен выполнять свою работу на сто процентов.
Что будет дальше, не знаем. И завтра, и послезавтра, — сказал Семак.