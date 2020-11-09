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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Семак о вираже и Дзюбе: Ни один родитель не отвернется от сына. Ошибки совершают все

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался касательно ситуации вокруг нападающего Артема Дзюбы, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

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— Как вы относитесь к тому, что скандировал вираж? Как эта ситуация повлияет на Дзюбу?

— Ошибки совершают все. Для меня футболисты — как дети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Думаю, ни один родитель не отвернется от своего сына, несмотря практически ни на что. Я делаю все, что могу.

Единственное, что может сделать Дзюба — завоевывать доверие виража своей игрой и самоотдачей. Он должен выполнять свою работу на сто процентов.

Что будет дальше, не знаем. И завтра, и послезавтра, — сказал Семак.

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