Дзюба помог «Зениту» обыграть «Краснодар», ЦСКА вернул лидерство. Завершился 14-й тур РПЛ

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 3:1, хотя уступал в счете до 64-й минуты. С капитанской повязкой вместо Дзюбы хозяев на матч вывел защитник Деян Ловрен. До этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет нападающего «Зенита» на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9dffbfc4f8afc2bb60f6" data-vnd="9dffbfc4f8afc2bb60f6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9dffbfc4f8afc2bb60f6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В компенсированное к первому тайму время вратарь краснодарцев Матвей Сафонов отразил пенальти в исполнении Дзюбы. К точке нападающий подошел под свист болельщиков. Также фанатская трибуна петербуржцев в начале встречи вывесила баннер с надписью «В историю трудно войти, но легко вляпаться». Тем не менее на 79-й минуте 32-летний нападающий вывел «Зенит» вперед, а в компенсированное время Алексей Сутормин установил окончательный результат.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 14, 8.11.2020, 19:00 Зенит 3 Краснодар 1

«Мы не хотели менять Дзюбу, несмотря на незабитый пенальти. Дзюба — штатный пенальтист, выход на поле должен был добавить ему положительных эмоций. Не забить любой игрок может, плюс то давление, что на него оказывается, но он сделал все, чтобы помочь команде выиграть», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Насчет капитанской повязки, перед каждым матчем я решаю, кто будет капитаном, Дзюбе не помешает передышка, нормальный тренировочный процесс. В жизни ошибки совершают все. Со своей стороны я делаю все, что могу. Что касается отношения болельщиков к Артему, единственное, что может делать Артем, — завоевывать любовь болельщиков на футбольном поле», — добавил специалист.

«Cутормин — настоящий мужик»

После матча генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил командный дух своих футболистов. «Команда во втором тайме показала, как она может и должна играть, что командный дух есть и никуда не делся, и на этой основе команда будет двигаться дальше. Это ответ всем скептикам, злопыхателям и недоброжелателям. Как говорится, посмотрите на табло», — заявил руководитель клуба.

Rutube.ru

Сплоченность футболистов петербургской команды отметил и вратарь «Зенита» Михаил Кержаков. «Мы нормально отнеслись [к инциденту с Дзюбой], не вижу здесь ничего криминального. Даже в какой-то степени это сплотило команду», — сказал голкипер.

Сам Дзюба поблагодарил одноклубников и болельщиков за поддержку в непростой ситуации. «Спасибо огромное тем, кто меня поддерживал. Очень важная победа для нас. Спасибо ребятам, что они сплотились вокруг меня и поддержали», — сказал нападающий «Зенита».

Дзюба был признан лучшим игроком матча, но решил передать этот приз своему партнеру по команде Сутормину. «У меня ерунда, хотел бы этот приз отдать Сутормину, перед матчем у него умер отец. Сутормин заслужил, он настоящий мужик», — сказал, едва сдерживая слезы, нападающий «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

<iframe width="560" height="315" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=mediaproject_in_article_news&viewMode=external&brandsafety=&channel=news&startId=1044895&place_id=article&noSound=1&autoplay=1"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар» потерпел пятое поражение подряд во всех турнирах: три в РПЛ, два в Лиге чемпионов. «Не нужно делать драмы, если нужно для команды уйти, я уйду. Все так драматизируют, но это спорт, и каждый тренер когда-нибудь уйдет в отставку. Мы вышли в Лигу чемпионов, добивались крупных побед, если нужно будет уйти, я уйду с поднятой головой», — заявил после матча главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 14, 8.11.2020, 19:00 Динамо 5 Локомотив 1

Хороший фундамент — залог успеха

Столичное «Динамо» на своем поле разгромило московский «Локомотив» со счетом 5:1. Бело-голубые при новом главном тренере Сандро Шварце одержали третью победу подряд. В воскресенье немецкий специалист в полной мере почувствовал, что такое столичное дерби.

Судья Игорь Панин удалил с поля двух игроков «Локомотива» — на 38-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Слободан Райкович, а на 64-й минуте прямая красная была показана вратарю Маринато Гилерме. У «Динамо» на 78-й минуте после второго предупреждения поле покинул защитник Сергей Паршивлюк. При счете 3:1 на 84-й минуте в ворота железнодорожников был назначен пенальти, который реализовал полузащитник Даниил Фомин.

«Перед первым матчем мы не думали, что сможем завоевать девять очков, которые есть в копилке сейчас. Я принял команду, у который был хороший фундамент. Отмечу хорошее действие по позициям во встрече с “Локомотивом”. На будущее нам нужно будет выбрать правильное направление, правильно действовать с мячом, правильно выбирать позицию и хорошо действовать без мяча», — прокомментировал итоги матча Шварц.

На 34-й минуте травму получил нападающий «Локомотива» Федор Смолов. Он получил удар в колено и был заменен. 30-летний игрок вошел в резервный список игроков сборной России на ноябрьские матчи, но теперь его участие в них под вопросом. После отзыва из состава сборной в воскресенье капитана Дзюбы в составе команды из нападающих остались Александр Соболев и Антон Заболотный.

Rutube.ru

«Локомотив» потерпел третье поражение кряду в РПЛ. «Понятно, что график трудный, но я не хочу говорить об этом, нужно готовиться к новой игре каждые два-три дня. У нас нет проблем с желанием и эмоциями, но есть проблемы, чтобы сохранять концентрацию на матчи каждые два-три дня. У нас очень большие проблемы с концентрацией и дисциплиной», — сказал после матча главный тренер железнодорожников Марко Николич.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 14, 8.11.2020, 16:30 ЦСКА 2 Ростов 0

Нога Акинфеева — 2

ЦСКА на своем поле победил «Ростов» со счетом 2:0 и спустя сутки вернул себе единоличное лидерство в турнирной таблице РПЛ. Армейцы не могли победить ростовчан на протяжении четырех последних матчей чемпионата (одна ничья, три поражения). В команде Виктора Гончаренко отличился полузащитник Константин Кучаев, который забил шестой мяч в нынешнем сезоне РПЛ и сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром команды Николой Влашичем. Второй гол в сезоне и первый и с игры забил Федор Чалов, который в прошлом сезоне был лучшим снайпером команды. «Надеюсь, что это придаст ему сил и уверенности», — выразил надежду Гончаренко.

В матче произошло несколько знаковых событий. На девятой минуте из-за травмы поле покинул полузащитник армейцев Бахтиёр Зайнутдинов, получивший сотрясение в одном из столкновений. Хавбек пополнил состав армейцев в августе, перейдя именно из «Ростова». «Как себя чувствует Зайнутдинов? Нормально, сидит в раздевалке, смеется, доволен, завтра еще оценим его состояние», — сказал после матча журналистам Гончаренко.

На 60-й минуте вратарь хозяев Игорь Акинфеев ногой отбил пенальти в исполнении Романа Еременко, выступавшего с 2014 по 2017 год за ЦСКА. На чемпионате мира 2018 года в России Акинфеев таким же образом отразил решающий 11-метровый удар в послематчевой серии против команды Испании, благодаря чему сборная России вышла в четвертьфинал турнира.

Rutube.ru

Наставник армейцев считает, что в этом сезоне удалось найти баланс в команде между защитой и атакой. «Команда стала более зрелая, приход новых футболистов сильно мотивировал остальных, наш тренировочный процесс стал качественнее. Нашли новый баланс между защитой и атакой при новой схеме. Но все равно есть некоторые моменты, которые надо исправлять, в которых надо прибавлять, у нас все же много молодых футболистов», — сказал Гончаренко.

Специалист считает, что российским командам не хватает сил на матчи в еврокубках. «Не будем критиковать наш чемпионат, мы проводим внутри много интенсивных матчей. Возможно, поэтому не хватает сил в Лиге Европы и в Лиге чемпионов. Что касается именно нас, то за исключением матча с “Фейенордом”, мы смотрелись лучше соперников, не хватило интенсивности, мы хорошо прошли этот отрезок, и не стоит делать какие-то упреки команде», — сказал он.

Прессинг работал сегодня в первые минуты таймов. У нас много людей, которые недавно в команде. Валерий Карпин Главный тренер «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что новым игрокам команды нужно время на адаптацию. «Прессинг работал сегодня в первые минуты таймов. У нас много людей, которые недавно в команде. Это не оправдание, просто новым игрокам нужно время на адаптацию, время на восприятие и понимание того, что надо делать, когда выходишь играть», — сказал после матча наставник ростовчан.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 14, 8.11.2020, 14:00 Химки 2 Рубин 0

«Главное, чтобы здоровье было»

Подмосковные «Химки» дома при пустых трибунах обыграли казанский «Рубин» со счетом 2:0. Правительство Московской области продлило запрет на допуск болельщиков до 22 ноября. Первым голом за «Химки» отличился бывший футболист сборной России и «Спартака» Денис Глушаков, который присоединился к клубу на правах свободного агента в начале октября.

«Мы сыграли дисциплинированно в обороне, не дали сопернику ничего сделать и создали много моментов, которые не реализовали. Была задача — три очка, так как для нас сложился очень тяжелый календарь игр. Сейчас пауза на сборные, есть над чем работать, и мы будем работать и готовиться к заключительному отрезку перед зимним перерывом», — сказал после матча Глушаков, который был признан лучшим игроком матча.

33-летний хавбек красно-черных намерен добраться с помощью молодых партнеров по команде до рубежа в 100 голов. «Главное, чтобы здоровье было. Должен добраться до ста голов потихоньку с нашей молодежью. А то все говорят: “Старый, старый”, так что будем играть до ста лет».

Открывший счет 27-летний полузащитник химчан Резиуан Мирзов отметился уже третьим мячом в четырех последних матчах чемпионата. За «Химки» полузащитник выступает на правах аренды с начала октября. Права на игрока принадлежат московскому «Спартаку».

Rutube.ru

Главный тренер подмосковного клуба Игорь Черевченко отметил важность победы над соперником. «Рад, что мы сегодня победили, потому что “Рубин” набрал ход. Трудное положение заставляло нас играть на победу. Впереди очень много работы, ждем паузу, будем тренировать некоторые элементы, но основная работа будет в зимнее межсезонье. А что мы сделали за короткий срок — это набрали девять очков», — сказал специалист.