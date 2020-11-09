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10:25 (мск), источник: Матч ТВ

Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по отраженным пенальти

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отразил пенальти в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

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Источник: РИА "Новости"

Голкипер в середине второго тайма справился с ударом Романа Еременко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, голкипер ЦСКА вышел на чистое первое место по отраженным пенальти — 15. На втором месте находится Роман Березовский (14), далее следуют Сергей Рыжиков и Александр Беленов (по 11).

При этом Акинфеев обогнал Березовского по числу нереализованных 11-метровых ударов в его ворота — 19 нереализованных пенальти против 18 у Романа.

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