Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по отраженным пенальти
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отразил пенальти в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отразил пенальти в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).
Голкипер в середине второго тайма справился с ударом Романа Еременко.
Таким образом, голкипер ЦСКА вышел на чистое первое место по отраженным пенальти — 15. На втором месте находится Роман Березовский (14), далее следуют Сергей Рыжиков и Александр Беленов (по 11).
При этом Акинфеев обогнал Березовского по числу нереализованных 11-метровых ударов в его ворота — 19 нереализованных пенальти против 18 у Романа.