Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по отраженным пенальти

Таким образом, голкипер ЦСКА вышел на чистое первое место по отраженным пенальти — 15. На втором месте находится Роман Березовский (14), далее следуют Сергей Рыжиков и Александр Беленов (по 11).

При этом Акинфеев обогнал Березовского по числу нереализованных 11-метровых ударов в его ворота — 19 нереализованных пенальти против 18 у Романа.