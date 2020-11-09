«Надеюсь, что все обойдется». Акинфеев — о травме Зайнутдинова в матче против бывшего клуба РПЛ
«Армейцы» лидируют в таблице.
«Армейцы» лидируют в таблице.
Лучший футболист матча ЦСКА — «Ростов» (2:0) Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер». Его комментарий приводится на сайте
— В первом тайме тренеру довольно рано пришлось делать замену, Бахтиер Зайнутдинов получил травму.
— Нет, план был такой же, пожелаем Бахтиеру здоровья, надеюсь, что все обойдется. Мы понимали после поражения в Голландии, последний тур перед перерывом, что если мы проиграем на своем поле, это вызовет еще больше негатива, и не хотелось плохого эмоционального фона в команде. У нас хорошее настроение, даже не говорю про очки. Уходим на перерыв и будем спокойно готовиться. Победа придает эмоций, сил.
Отметим, что Бахтиер Зайнутдинов получил травму и был заменен на девятой минуте игры. До перехода в ЦСКА в августе казахстанец играл за «Ростов», в который перебрался из «Астаны» в начале 2019 года.