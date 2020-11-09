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10:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Надеюсь, что все обойдется». Акинфеев — о травме Зайнутдинова в матче против бывшего клуба РПЛ

«Армейцы» лидируют в таблице.

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Источник: РИА "Новости"

Лучший футболист матча ЦСКА — «Ростов» (2:0) Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер». Его комментарий приводится на сайте Euro-football.ru.

Команда
ЦСКА

— В первом тайме тренеру довольно рано пришлось делать замену, Бахтиер Зайнутдинов получил травму. Как-то поменялась структура игры, по-другому пришлось выходить из обороны?

— Нет, план был такой же, пожелаем Бахтиеру здоровья, надеюсь, что все обойдется. Мы понимали после поражения в Голландии, последний тур перед перерывом, что если мы проиграем на своем поле, это вызовет еще больше негатива, и не хотелось плохого эмоционального фона в команде. У нас хорошее настроение, даже не говорю про очки. Уходим на перерыв и будем спокойно готовиться. Победа придает эмоций, сил.

Отметим, что Бахтиер Зайнутдинов получил травму и был заменен на девятой минуте игры. До перехода в ЦСКА в августе казахстанец играл за «Ростов», в который перебрался из «Астаны» в начале 2019 года.

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