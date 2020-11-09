«Дзюба доказал, что с характером у него все в порядке». Радимов — о громкой истории с форвардом «Зенита», матче с «Краснодаром» и «Спартаке»

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Экс-капитан «Зенита», а сейчас главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов — о волевой победе над «Краснодаром», Дзюбе, Ловрене и Венделе.

Эмоции

— «Зенит» провел два абсолютно разных тайма. С чем это связано?

— Таймы получились разными по счету — но не по игре! Хотя начало «Зенит» провалил, будем объективны. Первые минут пятнадцать дались тяжело, «Краснодар» постоянно прессинговал. Но потом «Зенит» преобразился. И уж точно не выглядел в первом тайме так же плохо, как в матче с «Брюгге», например. Ну, а во втором преимущество стало подавляющим. К тому моменту на поле вообще была уже одна команда.

— Вы понимали — голы в ворота Сафонова лишь вопрос времени?

— Да. Чувствовалось, соперник подсел физически, и «Зенит» должен его дожать. Между прочим, у обоих клубов сейчас сложнейший график, играют на два фронта. Но «Зенит» лучше готов функционально, да и травм у него меньше. В итоге после перерыва он просто смял «Краснодар». То, что «Зенит» во втором тайме смотрелся настолько мощно, внушает оптимизм. Как и еще одно обстоятельство.

— Это какое же?

— Эмоции! Они у «Зенита» прямо зашкаливали. И у Дзюбы после победного гола. И у Сутормина, который накануне матча потерял отца… Мне кажется, именно эмоции помогли команде стать тем «Зенитом», который мы привыкли видеть на протяжении двух чемпионских сезонов. Даже незабитый пенальти на настрой никак не повлиял.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Etgl2gefSnk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Артем

— О чем подумали, когда Дзюба пошел к «точке»?

— Мелькнула мысль: «Зря он решил сегодня пенальти бить». После всей этой истории… Ведь когда дело касается 11-метрового, на первый план выходит не только мастерство игрока, но и психология. К сожалению, удар у Артема не получился. А с другой стороны, он молодец, что в трудный момент не побоялся взять ответственность на себя. Но лучше бы пробил кто-то другой.

— Когда под оглушительный свист собственных болельщиков не забиваешь пенальти, можно и сломаться.

— Конечно! Но Дзюба доказал, что с характером у него все в порядке.

— Для вас-то сюрпризом это не стало?

— Ну… Честно говоря, были сомнения, что он выйдет на второй тайм. Дзюба находился под таким психологическим прессом, что я бы не удивился, если бы в перерыве его заменили.

— Кто-то после скандального видео осуждает Дзюбу, а кто-то считает, что шум вокруг этой темы — ханжество и лицемерие. Вам чье мнение ближе?

— Я не хочу разбираться в этой истории, влезать в личную жизнь Артема. Желающих и так достаточно. Вы же видите, что творится на нашем ТВ. Включаешь вечером центральные каналы — а там без конца обсуждают какие-то склоки, скандалы, разводы, копаются в грязном белье. Наверное, кому-то это интересно. Но не мне.

— Как отнеслись к решению Станислава Черчесова не вызывать Дзюбу на ближайшие матчи сборной России?

— Со стороны тренера этот шаг напрашивался. Черчесов не раз подчеркивал, что для него атмосфера в команде — превыше всего. Он и Дзюбу с Соболевым не так давно пытался примирить — как раз в интересах сборной. Когда ситуация нормализуется, Черчесов снова пригласит Артема.

— Дзюбе сейчас передышка не помешает?

— Да, в этом смысле отсутствие вызова в сборную — для Артема только в плюс. На него в нынешнем сезоне выпала колоссальная нагрузка, играл почти без пауз — и за клуб, и за сборную. Теперь хоть немножко отдохнет.

Тактика

— Вы поняли, за что арбитр Москалев назначил два пенальти?

— Игра рукой Вендела в штрафной — стопроцентная «точка». Даже спорить нечего. Про эпизод с Кайо этого не скажешь, по телевизионной картинке трудно разглядеть касание локтя и мяча. Но если было — тоже пенальти.

— Оба случились после вмешательства ВАР.

— Я все равно противник новых технологий. Что в футболе, что в других видах спорта. Хотя общаюсь с Женей Кафельниковым, он говорит: «Если б в мое время в теннисе был бы Hawk-Eye, я бы выиграл намного больше турниров».

— Сергей Семак в этом сезоне перепробовал разные тактические схемы. На ваш взгляд — оптимальный вариант?

— Тут все зависит от подбора футболистов, конкретного плана на матч. Вот какая задача была у Кузяева во встрече с «Краснодаром»? Играть крайнего форварда или смещаться в центр на позицию инсайда, открывая бровку для подключений Караваева? Мы же не знаем. А забил Далер вообще с места центрального нападающего.

— Исполнил с блеском.

— Это правда. Так пробил в угол, что Сафонов до мяча не дотянулся. Что касается тактики, то с «Краснодаром» футболисты «Зенита» постоянно менялись местами — соответственно и схема успела поменяться раза три. Допустим, пока Мостовой оставался на поле, было одно. С выходом Сутормина — уже другое. Судя по всему, «Зенит» пока в поиске.

— Когда вернутся в строй Малком и Азмун, схема снова будет 4−4−2?

— Не исключено. Азмун — центрфорвард, на фланге или в роли «десятки» его не представляю.

— Кого можно отметить у «Зенита» по матчу с «Краснодаром»?

— Мне очень понравилась пара центральных защитников Ловрен — Ракицкий. Особенно то, как они поджимали соперника и действовали в прессинге во втором тайме. Ловрен после досадной ошибки в матче с «Лацио» взял себя в руки. Видно — футболист с характером. Как и Ракицкий, кстати. У него был неудачный период, но сейчас Ярослав играет как в лучшие годы. Во втором тайме охотно шел вперед, иногда оказывался чуть ли не на позиции инсайда, а сзади его страховал Барриос.

— Как вам Вендел?

— Футболист квалифицированный. Резкий, быстрый, с хорошим пасом. Но в игру «Зенита» еще не вписан. На это нужно время.

— С «Краснодаром» вышел на позиции «десятки»?

— Не совсем так — но ближе к атаке. Думаю, на это повлияло еще и то, что соперник рано открыл счет, надо было отыгрываться.

— По игровым характеристикам он похож на Барриоса и Оздоева?

— Да. Но если сравнивать с этими футболистами, то Вендел в атаке гораздо полезнее. Вспомните, какой классный пас отдал Караваеву, когда тот прострелил в штрафную, и Дзюба едва не забил — выручил Сафонов. Мне кажется, Оздоеву или Барриосу исполнить такую передачу было бы тяжелее.

«Спартак»

— У «Краснодара» лучшим стал Сафонов?

— Да. Сложно еще кого-то выделить. Разве что Кайо — со знаком минус. Сначала пенальти на ровном месте организовал, затем в штрафной не уследил за Дзюбой. Хотя должен был сыграть на ближней штанге и помешать Артему пробить. Но тот легко Кайо опередил.

— Бразилец — слабый защитник?

— Когда человек привозит голы в двух матчах подряд, тренерскому штабу надо задуматься. Сейчас Дзюба из-под Кайо забил, с «Севильей» вообще чудовищную ошибку допустил… Ну и против кого он будет хорошо играть? Против «Уфы» и «Тамбова»? Если для этого его из опорной зоны в центр обороны перевели, тогда вопросов нет.

— Почему валится «Краснодар»?

— Трудно на что-то рассчитывать, когда у тебя столько травм. Ну, а самая большая потеря — Вандерсон. Его в атаке очень не хватает. Думаю, все видят, что «Краснодар» с Вандерсоном и без него — две разные команды.

— Бороться за чемпионство в этом сезоне будут «Зенит» и ЦСКА?

— Думаю, да. А «Спартак» даже в тройку не попадет, тут мое мнение не изменилось.

— Но почему?

— Да вы посмотрите внимательно на игру «Спартака». Команда просто не знает, как выходить из обороны! Единственный вариант — длинная передача в расчете на Соболева или кого-то еще из группы атаки.

— На игру с «Краснодаром» Семак впервые включил в заявку 22-летнего форварда Станислава Крапухина из «Зенита-2». Аванс?

— Почему? Парень заслужил. И Семак, и его ассистенты смотрят все наши матчи. Если кто-то из молодых ярко себя проявляет, получает приглашение в основной состав. Крапухин хорошо тренируется, в ПФЛ в 15 матчах забил 14 мячей. А мог бы и 28, если бы реализовал хотя бы половину из тех моментов, что у него были.

— Центральный нападающий?

— Да. По комплекции напоминает Дзюбу. Только на десять лет моложе.

— Ваш «Зенит-2» после неудачного старта одержал семь побед подряд и поднялся на второе место. Цель — возвращение в ФНЛ?

— Недавно разговаривал с Андреем Аршавиным, он сказал, что нет задачи выйти в ФНЛ любой ценой. «Зенит-2» должен готовить игроков для первой команды. Что не отменяет желания побеждать в каждом матче. К этому и стремимся.