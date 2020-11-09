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13:40 (мск), источник: ТАСС

Тренер ФК «Тамбов» Первушин будет находиться под наблюдением врачей еще две недели

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Заболевший пневмонией главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин будет находиться под наблюдением врачей еще две недели. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

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Источник: РИА "Новости"

Первушин 7 ноября был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Тем же вечером «Тамбов» уступил на своем поле в Саранске грозненскому «Ахмату» в матче 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1.

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«У него более-менее сейчас все хорошо, находится в одной из клиник Саранска, — сказал Худяков. — Хотя первый день, конечно, все понервничали, когда узнали, что у него поражено 75% легких. Вчера и сегодня с ним разговаривал, он сказал, что чувствует себя стабильно, идет на поправку. Думаю, все будет хорошо».

Команда
Тамбов

«Две недели он еще будет находиться под наблюдением врачей. Команду к матчу с “Краснодаром” будет готовить его помощник Тимур Шипшев», — добавил Худяков.

Ранее спортивный директор тамбовского клуба сообщал ТАСС, что сам заразился коронавирусом больше недели назад. Повторный тест 7 ноября показал отрицательный результат. «Чувствую себя лучше. Завтра предстоит сдать еще один тест. Наверное, три-четыре дня еще придется посидеть дома», — сказал Худяков.

«Тамбов» после 14 сыгранных матчей занимает 13-е место турнирной таблицы РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда 21 ноября сыграет в гостях с «Краснодаром».

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