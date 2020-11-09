Шокирующий удар по Зайнутдинову, выход Куата и победа Быстрова. Как сыграли казахстанцы в 14-м туре РПЛ

Матчи 14-го тура российской премьер-лиги по-разному сложились для игроков сборной Казахстана, хотя в большинстве случаев их команды добились побед. Корреспондент Vesti.kz представляет краткий обзор выступлений наших соотечественников в минувший уикенд.

Команда ЦСКА

Бахтиер Зайнутдинов, ЦСКА 2:0 «Ростов»

Примечательный матч для казахстанца, поскольку он впервые играл против своего бывшего клуба и наверняка испытывал особые эмоции. К сожалению, игра для Зайнутдинова закончилась быстро. Уже на старте первого тайма правый защитник «Ростова» Денис Терентьев в движении попал коленом в голову Бахтиеру и тот потерял сознание. На телевизионных повторах эпизод выглядел очень тревожно, но после матча Виктор Гончаренко отметил, что игрок пришел в себя, состояние нормальное. При этом пока неизвестно, сможет ли полузащитник прибыть в расположение сборной Казахстана. ЦСКА, между тем, выиграл и продолжает лидировать в чемпионате России.

Команда Ахмат

Марат Быстров, «Тамбов» 0:1 «Ахмат»

Фланговый защитник сборной Казахстана вновь остался вне стартового состава «Ахмата», но появился на поле уже в начале второго тайма. Быстров неплохо вошел в игру, на сей раз действуя слева в полузащите. «Ахмату» удалось забить гол в конце встречи и добыть важные три очка. Главный тренер грозненской команды Андрей Талалаев отметил, что у него были квалифицированные игроки в запасе и они в итоге освежили игру на флангах. Вероятно, речь в том числе и о Быстрове.

Исламбек Куат, «Химки» 2:0 «Рубин»

Наставник «Химок» Игорь Черевченко продолжает использовать в центре поля сочетание Глушаков — Трошечкин, именно поэтому казахстанца снова не оказалось в стартовом составе подмосковного клуба. «Химки» весьма уверенно по счету обыграли «Рубин», а Куат появился на поле лишь в компенсированное время, заменив Глушакова. Тем менее эмоции от победы и даже такой минимальный игровой отрезок должны добавить Исламбеку больше мотивации перед отъездом в сборную.

Акмаль Бахтияров, «Сочи» 1:1 «Уфа»