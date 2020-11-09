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14:40 (мск), источник: ТАСС

РФС отстранил арбитров Вилкова и Безбородова от работы до конца года

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Арбитры Владислав Безбородов и Михаил Вилков отстранены от судейства до конца календарного года. Об этом ТАСС сообщил председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

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Источник: РИА "Новости"

«Вилков и Безбородов отстранены от судейства до конца нынешнего календарного года», — сказал Хачатурянц.

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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала ряд действий Вилкова в матче 11-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Рубин» (3:1) ошибочными. Согласно заявлению Вилкова, он ввел в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета при рассмотрении протеста «Рубина», сказав, что причиной остановки игры в моменте с футболистом казанцев Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами «Рубина», а не сигнал от видеоассистентов рефери о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной «Рубина».

Также ЭСК признала ошибочными два решения Безбородова в матче 12-го тура «Краснодар» — «Спартак» (1:3) в вопросе по засчитанному первому голу красно-белых и отмененному мячу защитника краснодарцев Кайо.

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