РФС отстранил арбитров Вилкова и Безбородова от работы до конца года

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала ряд действий Вилкова в матче 11-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Рубин» (3:1) ошибочными. Согласно заявлению Вилкова, он ввел в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета при рассмотрении протеста «Рубина», сказав, что причиной остановки игры в моменте с футболистом казанцев Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами «Рубина», а не сигнал от видеоассистентов рефери о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной «Рубина».