У Зайнутдинова диагностировали черепно-мозговую травму
В ЦСКА сделали заявление.
В ЦСКА сделали заявление.
Московский ЦСКА на своем официальном сайте сделал заявление о состоянии футболиста сборной Казахстана Бахтиере Зайнутдинове, получившем травму, сообщают Vesti.kz. В клубе подтвердили, что у него диагностированы повреждения.
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Напомним, что Зайнутдинов в начале игры РПЛ против «Ростова» получил коленом в голову от соперника и потерял сознание, а позже был вовсе заменен. ЦСКА выиграл ту встречу со счетом 2:0.
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