У Зайнутдинова диагностировали черепно-мозговую травму

Московский ЦСКА на своем официальном сайте сделал заявление о состоянии футболиста сборной Казахстана Бахтиере Зайнутдинове, получившем травму, сообщают Vesti.kz. В клубе подтвердили, что у него диагностированы повреждения.

«У замененного в начале первого тайма игры с “Ростовом” Бахтиера Зайнутдинова выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Он находится под наблюдением врачей команды», — говорится в сообщении команды.

Напомним, что Зайнутдинов в начале игры РПЛ против «Ростова» получил коленом в голову от соперника и потерял сознание, а позже был вовсе заменен. ЦСКА выиграл ту встречу со счетом 2:0.