Болельщики «Зенита» осудили Дзюбу за скандал с интимным видео

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Болельщики вспомнили о конфликте Дзюбы с фанатами «Спартака» и бывшим тренером команды Унаи Эмери и посчитали, что футболист своим поведением вызывает новые волны негатива и бросает тень на имя «Зенита». «Поведение Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени нашего “Зенита”», — заявили болельщики.

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Фанатам не понравилось, что после забитого мяча в матче чемпионата России с «Краснодаром» Дзюба подбежал к фанатской трибуне, указывая рукой себе на ухо. «Мы рады, что теперь между нами нет взаимных недосказанностей, и мы с Дзюбой расставили все точки над “i”», — подытожили они.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. После этого нападающего отстранили от ноябрьских матчей сборной России, а также лишили капитанской повязки в «Зените».

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