Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в октябре

Как отмечается, Сафонов победил в голосовании болельщиков, набрав 36,82% голосов. Второе место занял защитник Кристиан Рамирес (29,35%), забивший первый гол команды на групповом этапе Лиги чемпионов. Третьим стал еще один защитник Игорь Смольников (4,98%).

Сафонов в октябре провел за «Краснодар» четыре матча в чемпионате России и две игры в Лиге чемпионов. Голкипер получил вызов в сборную России на ноябрьские матчи Лиги наций.