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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в октябре

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вратарь Матвей Сафонов признан болельщиками «Краснодара» лучшим футболистом команды в октябре, сообщается на сайте клуба.

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Как отмечается, Сафонов победил в голосовании болельщиков, набрав 36,82% голосов. Второе место занял защитник Кристиан Рамирес (29,35%), забивший первый гол команды на групповом этапе Лиги чемпионов. Третьим стал еще один защитник Игорь Смольников (4,98%).

Во время загрузки произошла ошибка.

Сафонов в октябре провел за «Краснодар» четыре матча в чемпионате России и две игры в Лиге чемпионов. Голкипер получил вызов в сборную России на ноябрьские матчи Лиги наций.

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