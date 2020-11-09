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19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» может зимой выставить Фёдора Смолова на трансфер

«Локомотив» рассматривает вариант расставания с нападающим Фёдором Смоловым в зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

«В клубе не очень довольны игрой Смолова, поэтому зимой, с большой долей вероятности, он будет выставлен на трансфер. В крайнем случае, с ним просто могут расторгнуть контракт», — сказал источник «Чемпионату».

Команда
Локомотив
В сезоне-2020/2021 Смолов провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей и забил три гола, не отметившись результативными передачами.

Московский «Локомотив», набрав 21 очко в 14 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 14 матчах набравший 31 очко. В тройке находятся «Зенит» и «Спартак».

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