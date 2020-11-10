Худяков рассказал о тяжелой финансовой ситуации в «Тамбове»

В сентябре генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила РИА Новости, что на ее имя, а также на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов команды с просьбой погасить долги по зарплате.

«Ситуация у нас не очень хорошая в плане финансирования. Прошло уже 14 туров чемпионата, в этом году до сих пор не было финансирования от областного бюджета. Ситуация тяжелая, живем за счет собственных ресурсов: нам помогают, продали (в «Ростов» Владимира) Обухова, перекредитовываемся. Это давит. Но когда мы получали лицензию (РФС), мы получали подтверждение финансирования, все было согласовано с нашими руководителями. Надеемся, что проблемы разрешатся. Понимаем какая ситуация с коронавирусом в стране», — сказал Худяков в эфире телеканала «Россия 24″.

Команда Тамбов

«Тамбов» много сделал для имиджа области, для популяризации и развития футбола. Не думаю, что клуб достоин, что с ним так поступят, уверен, в ближайшее время всё наладится. Знаю, что деньги на этот сезон нам подтвердили, они заложены (в бюджет). Думаю, что сейчас просто задержка идет", — добавил он.

Ранее в пятницу начальник управления по физкультуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов сообщил, что администрация Тамбовской области выполняет все положенные по закону обязательства перед футбольным клубом, где образовалась задолженность по зарплате, но некоммерческая организация самостоятельно несет ответственность за свою деятельность.