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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

В «Ростове» извинились перед Зайнутдиновым за нанесение травмы в матче РПЛ

Повреждение не позволит футболисту сыграть за сборную.

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Источник: РИА "Новости"

После травмы, полученной в матче ЦСКА — «Ростов», казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов принял извинения со стороны представителей своего бывшего клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На седьмой минуте матча 14-го тура РПЛ защитник «Ростова» Денис Терентьев в движении попал коленом в голову Зайнутдинову, который пошел в подкат.

Команда
ЦСКА

Игрока ЦСКА мгновенно заменили, позже тренер московского клуба Виктор Гончаренко и сам Бахтиер заявили, что его состояние не вызывает опасений.

Однако медицинский штаб диагностировал у Зайнутдинова закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По этой причине игрок не сумел прибыть в расположение сборной Казахстана и не поможет ей в ближайших матчах Лиги наций.

Представители «Ростова», включая игроков команды, уже поговорили с Бахтиером и принесли ему извинения за произошедший эпизод.

Напомним, что ранее хавбек выступал за команду Валерия Карпина, но летом нынешнего года ЦСКА заплатил сумму отступных за казахстанца и подписал с ним пятилетний контракт. В нынешнем сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 14 матчей и забил один гол.

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Первый тайм: 1:0
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