В «Ростове» извинились перед Зайнутдиновым за нанесение травмы в матче РПЛ

После травмы, полученной в матче ЦСКА — «Ростов», казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов принял извинения со стороны представителей своего бывшего клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--113cd83a023a34b71f36" data-vnd="113cd83a023a34b71f36" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=113cd83a023a34b71f36" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На седьмой минуте матча 14-го тура РПЛ защитник «Ростова» Денис Терентьев в движении попал коленом в голову Зайнутдинову, который пошел в подкат.

Команда ЦСКА

Игрока ЦСКА мгновенно заменили, позже тренер московского клуба Виктор Гончаренко и сам Бахтиер заявили, что его состояние не вызывает опасений.

Однако медицинский штаб диагностировал у Зайнутдинова закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По этой причине игрок не сумел прибыть в расположение сборной Казахстана и не поможет ей в ближайших матчах Лиги наций.

Представители «Ростова», включая игроков команды, уже поговорили с Бахтиером и принесли ему извинения за произошедший эпизод.