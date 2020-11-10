В «Ростове» извинились перед Зайнутдиновым за нанесение травмы в матче РПЛ
Повреждение не позволит футболисту сыграть за сборную.
Повреждение не позволит футболисту сыграть за сборную.
После травмы, полученной в матче ЦСКА — «Ростов», казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов принял извинения со стороны представителей своего бывшего клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На седьмой минуте матча 14-го тура РПЛ защитник «Ростова» Денис Терентьев в движении попал коленом в голову Зайнутдинову, который пошел в подкат.
Игрока ЦСКА мгновенно заменили, позже тренер московского клуба Виктор Гончаренко и сам Бахтиер заявили, что его состояние не вызывает опасений.
Однако медицинский штаб диагностировал у Зайнутдинова закрытую
Представители «Ростова», включая игроков команды, уже поговорили с Бахтиером и принесли ему извинения за произошедший эпизод.
Напомним, что ранее хавбек выступал за команду Валерия Карпина, но летом нынешнего года ЦСКА заплатил сумму отступных за казахстанца и подписал с ним пятилетний контракт. В нынешнем сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 14 матчей и забил один гол.