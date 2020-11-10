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11:39 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, когда Зайнутдинов вернется на поле после сотрясения мозга

ЦСКА не отпустил казахстанца в сборную.

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Источник: РИА "Новости"

Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов вернется на поле после международного перерыва, сообщает Metaratings.ru.

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Команда
ЦСКА

По информации источника, Зайнутдинов должен полностью восстановиться после легкой формы сотрясения мозга и закрытой черепно-мозговой травмы к матчу 15-го тура РПЛ с «Сочи», который состоится 22 ноября на «ВЭБ Арене».

Ранее хавбек не отправился в расположение сборной Казахстана по настоянию врачей «армейцев».

В сборной Казахстана нашли замену Зайнутдинову после удара коленом в голову.

Напомним, Зайнутдинов получил травму в матче с «Ростовом». Казахстанец получил удар коленом в голову от соперника и потерял сознание, после чего покинул поле на носилках. В итоге его заменили уже на девятой минуте игры.

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