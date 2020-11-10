Стало известно, когда Зайнутдинов вернется на поле после сотрясения мозга
ЦСКА не отпустил казахстанца в сборную.
ЦСКА не отпустил казахстанца в сборную.
Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов вернется на поле после международного перерыва, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, Зайнутдинов должен полностью восстановиться после легкой формы сотрясения мозга и закрытой
Ранее хавбек не отправился в расположение сборной Казахстана по настоянию врачей «армейцев».
В сборной Казахстана нашли замену Зайнутдинову после удара коленом в голову.
Напомним, Зайнутдинов получил травму в матче с «Ростовом». Казахстанец получил удар коленом в голову от соперника и потерял сознание, после чего покинул поле на носилках. В итоге его заменили уже на девятой минуте игры.