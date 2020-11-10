Стало известно, когда Зайнутдинов вернется на поле после сотрясения мозга

Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов вернется на поле после международного перерыва, сообщает Metaratings.ru.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--113cd83a023a34b71f36" data-vnd="113cd83a023a34b71f36" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=113cd83a023a34b71f36" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда ЦСКА

По информации источника, Зайнутдинов должен полностью восстановиться после легкой формы сотрясения мозга и закрытой черепно-мозговой травмы к матчу 15-го тура РПЛ с «Сочи», который состоится 22 ноября на «ВЭБ Арене».

Ранее хавбек не отправился в расположение сборной Казахстана по настоянию врачей «армейцев».

В сборной Казахстана нашли замену Зайнутдинову после удара коленом в голову.