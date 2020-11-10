«Мы, русские, привыкли себя недооценивать». Правила жизни Сергея Овчинникова
Легендарному Боссу — 50!
Легендарному Боссу — 50!
Сергей Овчинников — одна из культовых фигур для российского футбола. Он был вожаком на поле, всегда выступал за правду и, несмотря на различные истории и скандалы, всегда оставался Человеком.
«Футбол — это театр, и ты должен играть для зрителя. Людям это нравится».
«Это работа, за которую платят деньги, которой ты отдаёшь часть здоровья и времени. Но это всего лишь игра. Жизнь — совсем другая вещь. Есть люди, для которых футбол — всё. Для меня он никогда не был на первом месте».
«К сожалению, у нас в футболе не всё определяет спортивная составляющая. 50% только. Остальное зависит от отношений…».
«Меня дико раздражает, когда наш человек называет себя болельщиком того же “Манчестер Юнайтед”. Какой Манчестер? Ты где его видел-то?! Самое главное, что “Манчестер Юнайтед” эти болельщики не
«После зарубежных поездок в юности мозги, конечно, не перевернулись, но я уже понимал, что живём мы в
«Наверное, как футболист не полностью себя реализовал. Но доволен своей карьерой. Я играл очень долго и, заметьте, хорошо. Поэтому, когда почувствовал, что всё, пора уходить, так и сделал».
«Я как тренер в первую очередь приверженец дисциплины. Как игровой, так и бытовой. Со мной футболистам всегда весело, но они знают, что есть грань, которую переходить не имеет смысла. Им легче умереть на поле, чем умереть в раздевалке».
«В бытность игроком не раз слышал такую фразу: “Вот мне бы сейчас такую зарплату…” Я ещё тогда зарёкся не говорить подобного. Артисты, на которых приходят двести человек, занимаются делом. А когда десятки тысяч приходят на стадион, ты занят праздностью, так, что ли? Получают люди большие деньги — и слава богу. Они своим здоровьем жертвуют, между прочим».
«Легенды о зажравшихся футболистах по большей мере созданы СМИ.
«В
«Я спокойный. Эмоции мне чужды. Будучи тренером, не могу на футболистов накричать или раскритиковать их. Это не всегда хорошо, но не хочу переступать через свои принципы».
«Когда задают вопрос, я оцениваю — глупый он или умный. Если нахожу его глупым, то и ответ должен быть соответствующим».
«Больше всего ненавижу в жизни две вещи: хлебные крошки на столе и московский “Спартак”. С точки зрения “Спартака” ничего не поменялось. Убеждения — они пожизненные».
«Если
«Грязными словами вообще не ругаюсь — ни на поле, ни в быту».
«У меня обострённое чувство справедливости. Если я считал, что
«Мы, русские, привыкли себя недооценивать, нам кажется, что за нами никто не следит. Но это не так».
«По поводу того, что многие ожидали от сборной поражений, — это у нас такой менталитет. Чем всё хуже, тем нам лучше. У соседа корова сдохла, а мы смеёмся. Слишком много в людях зависти. Работать
«Чем старше человек, тем вреднее. Ворчать стал больше. На всех. Включая жену. По поводу и без. На самом деле всё нормально. С годами у людей появляется потребность делиться опытом. У молодых это вызывает недопонимание, а у нас, представителей старшего поколения, непонимание вызывает их нежелание прислушиваться. Извечный конфликт отцов и детей».
«Чем старше человек, тем глупее кажутся поступки, идущие из детства, юношества. Есть убеждения, которые не меняешь, а есть вещи, утратившие свою актуальность».
«Ничего бы не посоветовал. Жизнь нам дана одна — даже дважды прожить невозможно. По большому счёту, ничего плохого я людям не делал. Геройских поступков тоже не совершал. Мне не стыдно за свою жизнь, но и гордиться особо нечем».