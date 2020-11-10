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14:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мы, русские, привыкли себя недооценивать». Правила жизни Сергея Овчинникова

Легендарному Боссу — 50!

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Источник: РИА "Новости"

Сергей Овчинников — одна из культовых фигур для российского футбола. Он был вожаком на поле, всегда выступал за правду и, несмотря на различные истории и скандалы, всегда оставался Человеком.

О футболе

«Футбол — это театр, и ты должен играть для зрителя. Людям это нравится».

«Это работа, за которую платят деньги, которой ты отдаёшь часть здоровья и времени. Но это всего лишь игра. Жизнь — совсем другая вещь. Есть люди, для которых футбол — всё. Для меня он никогда не был на первом месте».

«К сожалению, у нас в футболе не всё определяет спортивная составляющая. 50% только. Остальное зависит от отношений…».

О болельщиках

«Меня дико раздражает, когда наш человек называет себя болельщиком того же “Манчестер Юнайтед”. Какой Манчестер? Ты где его видел-то?! Самое главное, что “Манчестер Юнайтед” эти болельщики не очень-то нужны. Родился ты там, где нет нормального футбола, — ну так за хоккей болей! У меня в мыслях никогда не было болеть за иностранный клуб, хотя я ездил по заграницам и видел какие-то команды. Наоборот, думали, что надо быть сильнее их».

О желании стать футболистом

«После зарубежных поездок в юности мозги, конечно, не перевернулись, но я уже понимал, что живём мы в общем-то плохо. Мальчик был умненький, знал, что есть социальная несправедливость и что наши родители, грубо говоря, занимаются хренью, которая ничего хорошего им не принесет. Тогда я решил стать хорошим футболистом и зарабатывать много денег, чтобы моим родителям жилось хорошо».

О карьере

«Наверное, как футболист не полностью себя реализовал. Но доволен своей карьерой. Я играл очень долго и, заметьте, хорошо. Поэтому, когда почувствовал, что всё, пора уходить, так и сделал».

О себе как тренере

«Я как тренер в первую очередь приверженец дисциплины. Как игровой, так и бытовой. Со мной футболистам всегда весело, но они знают, что есть грань, которую переходить не имеет смысла. Им легче умереть на поле, чем умереть в раздевалке».

О зарплате футболистов

«В бытность игроком не раз слышал такую фразу: “Вот мне бы сейчас такую зарплату…” Я ещё тогда зарёкся не говорить подобного. Артисты, на которых приходят двести человек, занимаются делом. А когда десятки тысяч приходят на стадион, ты занят праздностью, так, что ли? Получают люди большие деньги — и слава богу. Они своим здоровьем жертвуют, между прочим».

«Легенды о зажравшихся футболистах по большей мере созданы СМИ. Кому-то нужно было натравить народ на бедных футболистов. На самом деле хоккеисты, баскетболисты в среднем больше получают. Притом что у нас очень непростой чемпионат. Очень непростой и специфичный. Вспомните, сколько и каких звёзд к нам приезжало — и чего? Халк по 30 мячей за сезон отгружал?».

Во время загрузки произошла ошибка.

О характере

«В каких-то вещах я сам виноват — не очень умею дружить. Я по жизни волк-одиночка».

«Я спокойный. Эмоции мне чужды. Будучи тренером, не могу на футболистов накричать или раскритиковать их. Это не всегда хорошо, но не хочу переступать через свои принципы».

«Когда задают вопрос, я оцениваю — глупый он или умный. Если нахожу его глупым, то и ответ должен быть соответствующим».

Об убеждениях

«Больше всего ненавижу в жизни две вещи: хлебные крошки на столе и московский “Спартак”. С точки зрения “Спартака” ничего не поменялось. Убеждения — они пожизненные».

«Если что-то хочу сказать, меня никто не остановит. Другое дело, что никогда не стану обвинять голословно. Все слова должны быть по делу».

«Грязными словами вообще не ругаюсь — ни на поле, ни в быту».

О справедливости

«У меня обострённое чувство справедливости. Если я считал, что кто-то поступает не по совести — по отношению ко мне, друзьям, семье, — конечно, мог вспылить, ещё что-то сделать. Но на ровном месте — вряд ли».

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О русских людях

«Мы, русские, привыкли себя недооценивать, нам кажется, что за нами никто не следит. Но это не так».

«По поводу того, что многие ожидали от сборной поражений, — это у нас такой менталитет. Чем всё хуже, тем нам лучше. У соседа корова сдохла, а мы смеёмся. Слишком много в людях зависти. Работать из-за этого сложно».

О годах, которые берут своё

«Чем старше человек, тем вреднее. Ворчать стал больше. На всех. Включая жену. По поводу и без. На самом деле всё нормально. С годами у людей появляется потребность делиться опытом. У молодых это вызывает недопонимание, а у нас, представителей старшего поколения, непонимание вызывает их нежелание прислушиваться. Извечный конфликт отцов и детей».

«Чем старше человек, тем глупее кажутся поступки, идущие из детства, юношества. Есть убеждения, которые не меняешь, а есть вещи, утратившие свою актуальность».

О совете себе молодому

«Ничего бы не посоветовал. Жизнь нам дана одна — даже дважды прожить невозможно. По большому счёту, ничего плохого я людям не делал. Геройских поступков тоже не совершал. Мне не стыдно за свою жизнь, но и гордиться особо нечем».

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