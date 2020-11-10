Текущие события
Футбол. Первый дивизион
11.11
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
11.11
Краснодар-2
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
11.11
Велес
Алания
Футбол. Первый дивизион
11.11
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
11.11
Текстильщик
Балтика
Футбол. Первый дивизион
11.11
Енисей
Томь
Все события
Фоторепортажи
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
14:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Тамбове» отреагировали на штраф от прокуратуры за невыплату зарплат

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с «СЭ» прокомментировал штраф в размере 50 тысяч рублей за невыплату заработной платы своим работникам.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Такое решение вынесла прокуратурой Октябрьского района Тамбова.

— Первый раз слышу, — заявил «СЭ» Худяков. — Ничего не видел еще. (Севастиан Терлецкий).

 «Хабиб — Герой России». Почему эта новость взорвала медиапространство
Широкову грозит два года тюрьмы. Дойдет ли дело до реального срока
СМИ: Матч ЛЧ под угрозой срыва из-за штамма коронавируса
«Русские привыкли себя недооценивать». Правила жизни Овчинникова
Уникальный тренер настоящих чемпионов. Памяти Игоря Москвина
«Плющенко удачно купил Трусову». И кого ей благодарить за победу
Холифилд обвинил Тайсона в уклонении от матча-реванша
Стало известно, когда Зайнутдинов вернется на поле после травмы
Бразильский мотогонщик погиб во время соревнований
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь