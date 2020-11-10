В «Тамбове» отреагировали на штраф от прокуратуры за невыплату зарплат
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с «СЭ» прокомментировал штраф в размере 50 тысяч рублей за невыплату заработной платы своим работникам.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с «СЭ» прокомментировал штраф в размере 50 тысяч рублей за невыплату заработной платы своим работникам.
Такое решение вынесла прокуратурой Октябрьского района Тамбова.
— Первый раз слышу, — заявил «СЭ» Худяков. — Ничего не видел еще. (Севастиан Терлецкий).