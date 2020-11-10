«Урал» высмеял падение футболиста «Спартака» Мозеса в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в субботу, завершилась со счетом 2:2.

Спорный эпизод в штрафной площади «Урала» произошел под занавес первого тайма. После контакта Мозеса с защитником екатеринбуржцев судья назначил пенальти.

«Хорошая школа, «Челси», — подписано видео.