«Урал» высмеял падение футболиста «Спартака» Мозеса в матче РПЛ
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в субботу, завершилась со счетом 2:2.
Спорный эпизод в штрафной площади «Урала» произошел под занавес первого тайма. После контакта Мозеса с защитником екатеринбуржцев судья назначил пенальти.
«Хорошая школа, «Челси», — подписано видео.
Виктор Мозес перешел в «Спартак» из лондонского «Челси» на правах аренды. Соглашение с полузащитником рассчитано до конца текущего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.