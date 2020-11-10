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15:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» высмеял падение футболиста «Спартака» Мозеса в матче РПЛ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пресс-служба «Урала» на официальной странице команды в Twitter пошутила над падением игрока «Спартака» Виктора Мозеса во время матча 14 тура Российской премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в субботу, завершилась со счетом 2:2.

Спорный эпизод в штрафной площади «Урала» произошел под занавес первого тайма. После контакта Мозеса с защитником екатеринбуржцев судья назначил пенальти.

«Хорошая школа, «Челси», — подписано видео.

Виктор Мозес перешел в «Спартак» из лондонского «Челси» на правах аренды. Соглашение с полузащитником рассчитано до конца текущего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.

Во время загрузки произошла ошибка.
Урал
2:2
Первый тайм: 1:2
Спартак
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