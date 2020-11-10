РПЛ рассказала о проведении матчей в условиях новых ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях, которые вводятся в городе
В решении мэрии не говорится о сокращении квоты зрителей на московских матчах Тинькофф РПЛ (50% от общей вместимости с учетом соблюдения социальной дистанции), однако у органов власти будет возможность вносить коррективы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
Согласование будет проходить перед каждым туром — результаты в частности будут зависеть от того, как на стадионах соблюдаются профилактические меры.
О порядке и сроках согласования Департамент спорта Москвы уведомит лигу и клубы дополнительно.