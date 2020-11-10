Нападающий «Спартака» Ларссон оплатил покупку протеза для мальчика из Якутска
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон помог мальчику из Якутска, который нуждался в протезе для предплечья. Об этом сообщается в твиттере Фонд «Спартак-детям».
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон помог мальчику из Якутска, который нуждался в протезе для предплечья. Об этом сообщается в твиттере Фонд «Спартак-детям».
«Всем привет, меня зовут Джордан Ларссон. Помогать тем, кто в этом нуждается — это в характере «Спартака». Поэтому хочу взять на себя заботу о Диме из Якутска. Он один из подопечных Фонда «Спартак» — детям и я помогу ему с оплатой протеза.
Дима, желаю тебе здоровья и надеюсь, что твоя операция пройдет хорошо. С нетерпением жду тебя на стадионе снова. Вместе победим, — сказал Ларссон.
«У «Спартака» есть фонд, который помогает детям, которые нуждаются в разных вещах, операциях и социальных делах. Они спросили меня, не буду ли я заинтересован в помощи этому парню. Для меня было само собой разумеющимся помочь ему и оплатить его операцию. Стоимость операции 5000 евро.
Вы не можете помочь всем в мире, но я, как футболист, оказался в ситуации, когда у меня есть работа мечты, и мне много платят. Я считаю важным помогать людям, у которых нет таких же возможностей. Это делает меня счастливым, и я знаю, что это делает счастливыми его самого и его семью, — сказал Ларссон.