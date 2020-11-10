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19:19 (мск), источник: Sport24

Нападающий «Спартака» Ларссон оплатил покупку протеза для мальчика из Якутска

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон помог мальчику из Якутска, который нуждался в протезе для предплечья. Об этом сообщается в твиттере Фонд «Спартак-детям».

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Источник: Sport24

«Всем привет, меня зовут Джордан Ларссон. Помогать тем, кто в этом нуждается — это в характере «Спартака». Поэтому хочу взять на себя заботу о Диме из Якутска. Он один из подопечных Фонда «Спартак» — детям и я помогу ему с оплатой протеза.

Дима, желаю тебе здоровья и надеюсь, что твоя операция пройдет хорошо. С нетерпением жду тебя на стадионе снова. Вместе победим, — сказал Ларссон.

В интервью шведскому порталу Fotbollskanalen нападающий рассказал о стоимости операции.

«У «Спартака» есть фонд, который помогает детям, которые нуждаются в разных вещах, операциях и социальных делах. Они спросили меня, не буду ли я заинтересован в помощи этому парню. Для меня было само собой разумеющимся помочь ему и оплатить его операцию. Стоимость операции 5000 евро.

Вы не можете помочь всем в мире, но я, как футболист, оказался в ситуации, когда у меня есть работа мечты, и мне много платят. Я считаю важным помогать людям, у которых нет таких же возможностей. Это делает меня счастливым, и я знаю, что это делает счастливыми его самого и его семью, — сказал Ларссон.

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