Скатился на дно ФНЛ. Как дела у Русского Месси и где он сейчас?

Осенью 2014 года возглавляющий «Спартак» Мурат Якин активно подтягивал молодежь из «Спартака"-2 к главной команде. После того, как в победном матче против тульского «Арсенала» приняли участие хавбек Александр Зуев и нападающий Денис Давыдов, владелец клуба Леонид Федун похвалил форварда:

— Они — будущее нашей команды. Якин постепенно подводит их к основе. Если Давыдов сохранит свежую голову, в следующем году увидим его в сборной. Такими темпами «Спартак» скоро станет базовым клубом национальной команды.

Видите, растет у нас свой юный Месси — Давыдов. Дай Бог, чтобы мы его не перехвалили. Только через пахоту на тренировке можно забить себе место в составе «Спартака»

— сказал тогда Федун, общаясь с прессой.

Теперь это звучит странно.

За «Спартак» Давыдов впервые сыграл еще в 2013-м при Карпине. Второй раз вышел на поле в матче РПЛ весной 2014-го уже при Гунько. Тогда же пошли первые слухи о бешеном потенциале 19-летнего футболиста: им якобы заинтересовался «Реал».

Что намного любопытнее этих разговоров, сам игрок подтвердил информацию в интервью. Заявил, что в курсе интереса из Мадрида.

Лучший сезон Давыдова в «Спартаке» — 2014/2015. При Якине нападающий провел 19 матчей в чемпионате и сделал три голевые передачи. Правда, так и не забил.

Свой единственный гол за главную команду «Спартака» он оформил годом позже, уже под руководством Аленичева, хотя российский коуч чаще оставлял Дениса на лавке. Тогда Давыдов начал камбэк в дерби с «Динамо».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-45011404&id=171375383&hash=3a2ed872111b21f2&hd=2" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На этом — все. Дальше Давыдов в основном играл за «Спартак"-2 в ФНЛ. Каррера практически не выпускал игрока даже с лавки. В 2016-м Денис съездил в аренду в Чехию, но так и не сыграл там из-за травмы плеча. По итогам сезона-2016/2017 Давыдов стал автором лучшего гола «Спартака-2», но при этом хотел покинуть московский клуб: агент игрока рассказывал, что «Спартак» не отпускал Дениса.

Пикироваться в интернете у него получалось намного лучше, чем играть в футбол.

В 2018-м Давыдов отправился в аренду в юрмальский «Спартак» и забил там три мяча за 16 матчей. Сохранить место в «Спартаке» ему это не помогло — когда он вернулся, красно-белые не стали продлевать контракт.

Следующим этапом в карьере Давыдова был «Нижний Новгород» из ФНЛ. За него Давыдов за полгода отыграл семь матчей и забил только один мяч — как раз «Спартаку"-2.

Дальше — софийский ЦСКА. Три матча — и ни одного гола в чемпионате. Из-за локдауна Давыдов какое-то время не мог выбраться из Болгарии, но ему помогли в бывшем клубе.

Почему у Давыдова не получилось, примерно понятно. Валерий Карпин еще в 2015-м комментировал состояние молодого игрока:

«У Давыдова хорошие данные точно имеются, но от того, что в 20 лет он купил машину и его уже личный шофер возит, возможно, “крыша” немного и поехала».

А совсем недавно сам Давыдов признавался, что сильно увлечен компьютерными играми: «Играю в CS: GO, [у меня] больше тысячи часов, а звание — Supreme».

Где Давыдов сейчас?

Он пытается реанимировать карьеру в «Томи» Александра Кержакова. Команда кошмарно начала этот сезон и в руководстве пошли на перемены: пригласили лучшего бомбардира в истории сборной России в качестве тренера и решились подписать контракт с Давыдовым.

После 20-ти туров команда все еще на последнем месте. А вот самому Давыдову есть чем похвастаться — в первой же игре за «Томь» он оформил дубль. Пострадал «Акрон».

После этого, правда, Давыдов не забил в пяти матчах подряд и не выходил в старте с середины октября.

Неужели не получится и здесь?