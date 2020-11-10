Скатился на дно ФНЛ. Как дела у Русского Месси и где он сейчас?
Теперь Давыдова тренирует Кержаков.
Теперь Давыдова тренирует Кержаков.
Осенью 2014 года возглавляющий «Спартак» Мурат Якин активно подтягивал молодежь из «Спартака"-2 к главной команде. После того, как в победном матче против тульского «Арсенала» приняли участие хавбек Александр Зуев и нападающий Денис Давыдов, владелец клуба Леонид Федун похвалил форварда:
— Они — будущее нашей команды. Якин постепенно подводит их к основе. Если Давыдов сохранит свежую голову, в следующем году увидим его в сборной. Такими темпами «Спартак» скоро станет базовым клубом национальной команды.
Видите, растет у нас свой юный Месси — Давыдов. Дай Бог, чтобы мы его не перехвалили. Только через пахоту на тренировке можно забить себе место в составе «Спартака»
— сказал тогда Федун, общаясь с прессой.
Теперь это звучит странно.
За «Спартак» Давыдов впервые сыграл еще в 2013-м при Карпине. Второй раз вышел на поле в матче РПЛ весной 2014-го уже при Гунько. Тогда же пошли первые слухи о бешеном потенциале 19-летнего футболиста: им якобы заинтересовался «Реал».
Что намного любопытнее этих разговоров, сам игрок подтвердил информацию в интервью. Заявил, что в курсе интереса из Мадрида.
Свой единственный гол за главную команду «Спартака» он оформил годом позже, уже под руководством Аленичева, хотя российский коуч чаще оставлял Дениса на лавке. Тогда Давыдов начал камбэк в дерби с «Динамо».
На этом — все. Дальше Давыдов в основном играл за «Спартак"-2 в ФНЛ. Каррера практически не выпускал игрока даже с лавки. В 2016-м Денис съездил в аренду в Чехию, но так и не сыграл там
Пикироваться в интернете у него получалось намного лучше, чем играть в футбол.
В 2018-м Давыдов отправился в аренду в юрмальский «Спартак» и забил там три мяча за 16 матчей. Сохранить место в «Спартаке» ему это не помогло — когда он вернулся,
Почему у Давыдова не получилось, примерно понятно. Валерий Карпин еще в 2015-м комментировал состояние молодого игрока:
«У Давыдова хорошие данные точно имеются, но от того, что в 20 лет он купил машину и его уже личный шофер возит, возможно, “крыша” немного и поехала».
А совсем недавно сам Давыдов признавался, что сильно увлечен компьютерными играми: «Играю в CS: GO, [у меня] больше тысячи часов, а звание — Supreme».
Он пытается реанимировать карьеру в «Томи» Александра Кержакова. Команда кошмарно начала этот сезон и в руководстве пошли на перемены: пригласили лучшего бомбардира в истории сборной России в качестве тренера и решились подписать контракт с Давыдовым.
После 20-ти туров команда все еще на последнем месте. А вот самому Давыдову есть чем похвастаться — в первой же игре за «Томь» он оформил дубль. Пострадал «Акрон».
После этого, правда, Давыдов не забил в пяти матчах подряд и не выходил в старте с середины октября.
Неужели не получится и здесь?