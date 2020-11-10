Осипенко признан лучшим игроком «Ростова» в октябре

В голосовании болельщиков Осипенко обошел вратаря Сергея Песьякова, полузащитников Кенто Хашимото, Романа Еременко и Данила Глебова.

Осипенко в октябре сыграл в чемпионате России 4 матча, во всех он провел на поле 90 минут.