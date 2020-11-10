Осипенко признан лучшим игроком «Ростова» в октябре
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Защитник Максим Осипенко признан лучшим футболистом «Ростова» в октябре, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Защитник Максим Осипенко признан лучшим футболистом «Ростова» в октябре, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из
В голосовании болельщиков Осипенко обошел вратаря Сергея Песьякова, полузащитников Кенто Хашимото, Романа Еременко и Данила Глебова.
Осипенко в октябре сыграл в чемпионате России 4 матча, во всех он провел на поле 90 минут.