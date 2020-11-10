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19:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Осипенко признан лучшим игроком «Ростова» в октябре

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Защитник Максим Осипенко признан лучшим футболистом «Ростова» в октябре, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

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Источник: Спорт РИА Новости

В голосовании болельщиков Осипенко обошел вратаря Сергея Песьякова, полузащитников Кенто Хашимото, Романа Еременко и Данила Глебова.

Осипенко в октябре сыграл в чемпионате России 4 матча, во всех он провел на поле 90 минут.

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