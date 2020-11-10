Полузащитник «Краснодара» Вилена заразился коронавирусом

Вилена покинул тренировочный лагерь сборной Нидерландов и находится на карантине в соответствии с правилами. Сообщается, что у игрока нет симптомов.

Сборная Нидерландов в среду проведет товарищеский матч с командой Испании, а 15 и 18 ноября сыграет в рамках Лиги наций с командами Боснии и Герцеговины и Польши соответственно.