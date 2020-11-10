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23:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полузащитник «Краснодара» Вилена заразился коронавирусом

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболист «Краснодара» и сборной Нидерландов Тонни Вилена сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте нидерландской национальной команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Вилена покинул тренировочный лагерь сборной Нидерландов и находится на карантине в соответствии с правилами. Сообщается, что у игрока нет симптомов.

Сборная Нидерландов в среду проведет товарищеский матч с командой Испании, а 15 и 18 ноября сыграет в рамках Лиги наций с командами Боснии и Герцеговины и Польши соответственно.

«Краснодар» в ближайшем официальном матче 21 ноября примет «Тамбов» в рамках чемпионата России.

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