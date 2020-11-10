Полузащитник «Краснодара» Вилена заразился коронавирусом
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболист «Краснодара» и сборной Нидерландов Тонни Вилена сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте нидерландской национальной команды.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболист «Краснодара» и сборной Нидерландов Тонни Вилена сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте нидерландской национальной команды.
Вилена покинул тренировочный лагерь сборной Нидерландов и находится на карантине в соответствии с правилами. Сообщается, что у игрока нет симптомов.
Сборная Нидерландов в среду проведет товарищеский матч с командой Испании, а 15 и 18 ноября сыграет в рамках Лиги наций с командами Боснии и Герцеговины и Польши соответственно.
«Краснодар» в ближайшем официальном матче 21 ноября примет «Тамбов» в рамках чемпионата России.