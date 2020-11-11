Защитник «Спартака» Айртон сдал положительный тест на коронавирус

23-летний футболист находится на самоизоляции и пропустит матчи против Южной Кореи (14 ноября) и Египта (17 ноября).

В сезоне-2020/21 Айртон провел 15 матчей за «Спартак», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.