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16:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Спартака» Айртон сдал положительный тест на коронавирус

Защитник «Спартака» Айртон сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении олимпийской сборной Бразилии, сообщает пресс-служба национальной команды.

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Источник: Спорт-Экспресс

23-летний футболист находится на самоизоляции и пропустит матчи против Южной Кореи (14 ноября) и Египта (17 ноября).

В сезоне-2020/21 Айртон провел 15 матчей за «Спартак», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.

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