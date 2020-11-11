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10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам 14-го тура РПЛ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 14-го тура чемпионата России со столичным «Динамо», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла 8 ноября на поле «Динамо» (5:1). «Локомотив» оштрафован за неподобающее поведение команды: были удалены защитник Слободан Райкович и вратарь Гилерме. Голкипер также дисквалифицирован на один матч чемпионата России. «Динамо» оштрафовано на 50 тысяч рублей за массовые нарушения зрителями санитарного регламента чемпионата.

Волгоградский «Ротор» после гостевого матча с тульским «Арсеналом» оштрафован на 50 тысяч за неучастие футболиста в обязательном флэш-интервью в перерыве матча, на 40 тысяч — за массовые нарушения зрителями санитарного регламента чемпионата, за неподобающее поведение команды (удалены игрок и старший тренер) — на 100 тысяч.

Екатеринбургский «Урал» по итогам домашнего матча с московским «Спартаком» за массовые нарушения зрителями санитарного регламента чемпионата оштрафован на 20 тысяч, московский клуб — на 45 тысяч. Также «Спартак» за использование зрителями пиротехнических изделий оштрафован на 10 тысяч.

Столичный ЦСКА после домашней игры с «Ростовом» (Ростов-на-Дону) за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафован на 30 тысяч.

Санкт-петербургский «Зенит», принимавший «Краснодар», за массовые нарушения зрителями санитарного регламента чемпионата оштрафован на 45 тысяч, за скандирование зрителями оскорбительных выражений — на 50 тысяч. Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи оштрафован на 10 тысяч.

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