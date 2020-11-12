Дело об избиении арбитра Широковым поступило в суд

Дело об избиении арбитра Широковым поступило в суд

По информации «СЭ», сегодня дело по факту избиения Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова поступило в судебный участок № 105 Преображенского судебного района.