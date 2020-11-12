Дело об избиении арбитра Широковым поступило в суд
По информации «СЭ», сегодня дело по факту избиения Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова поступило в судебный участок № 105 Преображенского судебного района.
По информации «СЭ», сегодня дело по факту избиения Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова поступило в судебный участок № 105 Преображенского судебного района.
Адвокаты потерпевшей стороны Александр Островский и Артур Рамазанов подтвердили нам эту информацию. На данный момент дата рассмотрения остаётся неизвестной. (Севастиан Терлецкий).