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12:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дело об избиении арбитра Широковым поступило в суд

По информации «СЭ», сегодня дело по факту избиения Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова поступило в судебный участок № 105 Преображенского судебного района.

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Источник: Спорт-Экспресс

Адвокаты потерпевшей стороны Александр Островский и Артур Рамазанов подтвердили нам эту информацию. На данный момент дата рассмотрения остаётся неизвестной. (Севастиан Терлецкий).

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