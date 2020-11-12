Собянин: Матчи в Москве будут проходить с заполняемостью трибун в 25%

«Требования единые к проведению всех мероприятий. Вопрос, что далеко не все спортивные заведения, спортивные учреждения, организации, спортивные здания, сооружения могут соответствовать этим требованиям — это первое. И второе, мы, конечно, смотрим на значимость этих мероприятий. Если там какой-то футбольный матч или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна, должна быть создана какая-то атмосфера праздника, ну да, такие мероприятия, скорее всего, мы разрешим, но при соблюдении требований и заполнении трибун не более 25%», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы этот список и заявки от организаций проанализируем и примем решения сроком на ближайшие 1,5 месяца как минимум, для того чтобы организаторы знали, на какие соревнования можно зрителей приглашать, а на какие — нет. Сейчас такая работа департаментом спорта и региональным Роспотребнадзором проводится», — добавил мэр Москвы.