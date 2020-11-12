Собянин: Матчи в Москве будут проходить с заполняемостью трибун в 25%

«Требования единые к проведению всех мероприятий. Вопрос, что далеко не все спортивные заведения, спортивные учреждения, организации, спортивные здания, сооружения могут соответствовать этим требованиям — это первое. И второе, мы, конечно, смотрим на значимость этих мероприятий. Если там какой-то футбольный матч или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна, должна быть создана какая-то атмосфера праздника, ну да, такие мероприятия, скорее всего, мы разрешим, но при соблюдении требований и заполнении трибун не более 25%», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».