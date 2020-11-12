Куда пошли деньги за воспитание форварда «Спартака» Соболева

Солидарные выплаты за футболистов — одна из самых непонятных тем в российском футболе. Зачастую клубы не перечисляют деньги школам, воспитавшим их звёзд, порой просто забывают. А временами вообще невозможно узнать, кому эти деньги положены. В начале года абсолютно случайно возникла тема с компенсациями за полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, «Чемпионат» тогда досконально разобрался в ситуации.

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На этот раз тему солидарных выплат поднял нападающий «Спартака» Александр Соболев.

— Вот я сейчас перешёл в «Спартак». «Динамо» Барнаул получило за этот переход условно 20 миллионов рублей. А за что? Все соревнования, бутсы, мячи, аренду зала — всё оплачивали родители. За что они получили деньги? За то, что меня воспитали? Но кто меня воспитал? Меня воспитали тренер и родители. За это им огромная благодарность от меня. Единственное, за что городу спасибо, — они предоставляли искусственное поле, которое там постелили. За что ещё? — приводит слова Соболева Sport24.

Мы поговорили с первым тренером нападающего «Спартака» Александром Горбуновым и спросили, что имел в виду Соболев, какая сейчас обстановка в школе и сколько денег после взлёта своего воспитанника увидел сам тренер.

Команда Спартак

— Соболев выступает за то, чтобы выплаты за него пошли на развитие детского спорта и самих детей, — поясняет Горбунов. — Саша говорит, что не согласен с выплатой, потому что они пошли на развитие профессионального футбола. Он в клубе-то даже не играл, находился только в школе. В «Динамо» ему предлагали контракт на пять лет с зарплатой в семь тысяч рублей. А в школе он был 12 лет, играл за сборную региона и своего года. Он хочет поддержать спортивную школу. То, что он помогает, — правда. Он прислал нам 20 мячей, потому что у школы на приобретение инвентаря средств нет.

— Не кажется, что сам клуб должен решать данную проблему?

— Спортивная школа получает бюджет в 13−15 миллионов, там несколько статей расходов: фонд заработной платы, участие в краевых соревнованиях, отбор на первенство России и аренда помещений. Тот бюджет, который есть, не позволяет тратить деньги на инвентарь.

— За инвентарь платят родители из своего кармана?

— Да, мы всегда так жили. Если нам необходимо что-то, родители соберутся и скинут деньги. Родители ещё и форму покупают, и аренду манежа оплачивают. Спортзала у нас сейчас нет вообще, он в аварийном состоянии. Школа арендует залы в трёх местах для разных групп, где проводятся занятия два раза в неделю. Родители считают, что этого времени мало, поэтому тоже скидываются и арендуют манеж. Никто никого не заставляет, это их личная инициатива.

— Предпринимались какие-то шаги, чтобы клуб исправил ситуацию?

— А что может сделать клуб?

Спортивный комитет края просто выделяет бюджет и распределяет их. Даже этих денег не всегда хватает. Иногда, если какая-то наша команда попадает на первенство России, запрашиваются дополнительные деньги. Александр Горбунов первый тренер нападающего «Спартака»

Спонсорских контрактов у нашей школы нет, поэтому своими силами стараемся.

«Уже восемь лет прошло, а манеж не построили — закрыли проект»

— Возьмём даже зарплату тренерам, мы бюджетники, и у нас минимальные зарплаты. Почему сюда не идут молодые тренеры? Потому что за 15−20 тысяч рублей никто не пойдёт работать. Это мы уже привыкли за столько лет, и деваться нам особо некуда. Молодёжь идёт в коммерческие структуры или платные школы, которые работают не на результат, а на заработок. Кроме того, как улучшать финансовую ситуацию, я не вижу выхода. Как можно резко изменить это? Никак. Замкнутый круг получается.

— Условия хоть как-то улучшаются?

— Немного, появились искусственные поля, которые дали толчок к развитию. Если бы их не было, было бы гораздо хуже. Что касается крытых манежей, мы всё-таки живём в Сибири, в Барнауле он всего один, и то частный. Разговоры шли, чтобы возвести один, но уже восемь лет прошло, и его не построили, закрыли проект. Сейчас идёт разговор про нашу школу, спортивный зал в аварийном состоянии, его хотят вообще сломать и построить на его месте новый. Но чтобы сломать, нужны деньги. В ближайшие пять лет ничего не изменится. Так и будем арендовать, что ещё делать.

— А новые поля были построены по государственной программе?

— Да, первое поле постелили 15 лет назад, через 12−13 лет оно было выведено из эксплуатации, и на нём нельзя было проводить соревнования. Года три назад его перестелили, и оно сейчас в хорошем состоянии.

«Куда уходят деньги, мне не сообщают, я обычный тренер»

— Ерохин и Жиров, которые тоже являются воспитанниками барнаульского «Динамо», помогают?

— Жиров не настолько в большом клубе играет, тем более в Германии. Не слышал, чтобы он помогал школе. Что касается Ерохина, он уехал в «Локомотив», когда ему было 14 лет. Он на связи со своим тренером, наверное, помогает. Я стараюсь не рекламировать помощь от Соболева. Он сам приезжал и говорил: «Николаевич, если что-то надо помочь — помогу». Мы посмотрели, чего не хватает, — он нам прислал. Всегда приятно, когда воспитанники помнят. С чем точно помогают Соболев и Ерохин — турниры их имени. Для призёров они привозят форму, мячи и всё необходимое. Сами принимали участие в награждении.

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— Хоть какие-то солидарные выплаты за Александра поступали?

— Насколько мне известно, была выплата от «Крыльев Советов». Сумма небольшая, около 250−300 тыс. рублей. Школа из этих денег ничего не получила, я тоже ничего не получил. Знаю, что юристы должны были обращаться по сумме выплаты. Такое нужно узнавать у руководства. Наша школа входит в состав футбольного клуба, у нас нет своего счёта, он общий. Куда уходят деньги, мне не сообщают, я обычный тренер.



— Какие деньги получили лично вы?

— От денег, которые перечисляли «Крылья», я ничего не получил. По «Спартаку» не знаю, были ли выплаты вообще. За Сашу я получил деньги только тогда, когда он подписал свой первый контракт с «Томью» — 50 тыс. рублей плюс подоходный налог. Итого я получил — 44 тыс. рублей и ничего больше.

Что говорят в Барнауле

С заявлением по высказыванию Александра Соболева выступило и само «Динамо». Вот четыре пункта из официального заявления, по которым клуб даёт ответ своему воспитаннику.

1. В 2020 году бюджет спортивной школы «Динамо» составляет около 13 млн рублей, из которых порядка 75% идет на заработную плату тренерскому и административному составу, в том числе и тренеру Александру Николаевичу Горбунову, который вел Соболева с малых лет. Игровая форма и инвентарь для проведения тренировочных занятий приобретается в основном за счет партнеров «Динамо» и родителей. Кроме того, посильную помощь оказывают все динамовские воспитанники, которым удалось пробиться в высшие эшелоны российского футбола.

2. Аренду залов, а в 2020 году — это около 2 млн рублей, участие динамовских воспитанников в краевых и городских первенствах, а также выезды на обязательные всероссийские соревнования оплачивает спортивная школа «Динамо» и профессиональный футбольный клуб «Динамо-Барнаул», который еще несет расходы на содержание спортивной базы, где занимаются молодые спортсмены. Участие в иных турнирах — это решение родителей и тренера, которые сопоставляют необходимость участия и финансовые затраты.

3. Все компенсационные выплаты четко обозначены в Регламенте по статусу и переходам игроков, который подготовлен Российским футбольным союзом. Согласно действующему Регламенту, первый профессиональный контракт молодой футболист заключает на три года и, на практике, на сумму минимального размера оплаты труда, так как любой профессиональный клуб не готов платить сразу «миллион рублей» в месяц перспективному игроку, из которого неизвестно что получится.

После подписания первого профессионального контракта за время обучения молодого футболиста спортивной школе причитается единовременная выплата, которая рассчитывается по определенной формуле и обычно составляет около 250 тысяч рублей.

4. Компенсационные выплаты за переход футболиста из клуба в клуб так же прописаны в Регламенте РФС. В настоящий момент «Динамо-Барнаул» может рассчитывать только на 1,8 млн рублей от московского «Спартака» за переход Александра Соболева. Хотя очень хотелось бы получить 20 млн рублей в качестве компенсации. Деньги необходимы спортивной школе, здание которой разваливается на глазах — в аварийном состоянии находится спортивный зал, раздевалки спортсменов и третий этаж здания. Срочно требуется новый автобус. Еще много чего нужно сделать для поддержания нормального функционирования спортивной школы «Динамо», из стен которой вышел не только Александр Соболев, но и Александр Ерохин, Евгений Городов и много других профессиональных футболистов.

В конце своего заявления «Динамо» открыто «зарубилось» со своим воспитанником. Клуб пожелал Александру сосредоточиться на выступлении за московский «Спартак» и сборную России, быть объективнее в своих публичных выступлениях и напомнил, что карьера каждого спортсмена скоротечна.