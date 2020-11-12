Куда пошли деньги за воспитание форварда «Спартака» Соболева
Первый тренер игрока сборной России получил только одну выплату за воспитанника.
Первый тренер игрока сборной России получил только одну выплату за воспитанника.
Солидарные выплаты за футболистов — одна из самых непонятных тем в российском футболе. Зачастую клубы не перечисляют деньги школам, воспитавшим их звёзд, порой просто забывают. А временами вообще невозможно узнать, кому эти деньги положены. В начале года абсолютно случайно возникла тема с компенсациями за полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, «Чемпионат» тогда досконально разобрался в ситуации.
На этот раз тему солидарных выплат поднял нападающий «Спартака» Александр Соболев.
— Вот я сейчас перешёл в «Спартак». «Динамо» Барнаул получило за этот переход условно 20 миллионов рублей. А за что? Все соревнования, бутсы, мячи, аренду зала — всё оплачивали родители. За что они получили деньги? За то, что меня воспитали? Но кто меня воспитал? Меня воспитали тренер и родители. За это им огромная благодарность от меня. Единственное, за что городу спасибо, — они предоставляли искусственное поле, которое там постелили. За что ещё? — приводит слова Соболева Sport24.
Мы поговорили с первым тренером нападающего «Спартака» Александром Горбуновым и спросили, что имел в виду Соболев, какая сейчас обстановка в школе и сколько денег после взлёта своего воспитанника увидел сам тренер.
— Соболев выступает за то, чтобы выплаты за него пошли на развитие детского спорта и самих детей, — поясняет Горбунов. — Саша говорит, что не согласен с выплатой, потому что они пошли на развитие профессионального футбола. Он в
— Не кажется, что сам клуб должен решать данную проблему?
— Спортивная школа получает бюджет в 13−15 миллионов, там несколько статей расходов: фонд заработной платы, участие в краевых соревнованиях, отбор на первенство России и аренда помещений. Тот бюджет, который есть, не позволяет тратить деньги на инвентарь.
— За инвентарь платят родители из своего кармана?
— Да, мы всегда так жили. Если нам необходимо
— Предпринимались
— А что может сделать клуб?
Спортивный комитет края просто выделяет бюджет и распределяет их. Даже этих денег не всегда хватает. Иногда, если
какая-тонаша команда попадает на первенство России, запрашиваются дополнительные деньги.
Спонсорских контрактов у нашей школы нет, поэтому своими силами стараемся.
— Возьмём даже зарплату тренерам, мы бюджетники, и у нас минимальные зарплаты. Почему сюда не идут молодые тренеры? Потому что за 15−20 тысяч рублей никто не пойдёт работать. Это мы уже привыкли за столько лет, и деваться нам особо некуда. Молодёжь идёт в коммерческие структуры или платные школы, которые работают не на результат, а на заработок. Кроме того, как улучшать финансовую ситуацию, я не вижу выхода. Как можно резко изменить это? Никак. Замкнутый круг получается.
— Условия хоть
— Немного, появились искусственные поля, которые дали толчок к развитию. Если бы их не было, было бы гораздо хуже. Что касается крытых манежей, мы
— А новые поля были построены по государственной программе?
— Да, первое поле постелили 15 лет назад, через 12−13 лет оно было выведено из эксплуатации, и на нём нельзя было проводить соревнования. Года три назад его перестелили, и оно сейчас в хорошем состоянии.
— Ерохин и Жиров, которые тоже являются воспитанниками барнаульского «Динамо», помогают?
— Жиров не настолько в большом клубе играет, тем более в Германии. Не слышал, чтобы он помогал школе. Что касается Ерохина, он уехал в «Локомотив», когда ему было 14 лет. Он на связи со своим тренером, наверное, помогает. Я стараюсь не рекламировать помощь от Соболева. Он сам приезжал и говорил: «Николаевич, если
— Хоть
— Насколько мне известно, была выплата от «Крыльев Советов». Сумма небольшая, около 250−300 тыс. рублей. Школа из этих денег ничего не получила, я тоже ничего не получил. Знаю, что юристы должны были обращаться по сумме выплаты. Такое нужно узнавать у руководства. Наша школа входит в состав футбольного клуба, у нас нет своего счёта, он общий. Куда уходят деньги, мне не сообщают, я обычный тренер.
— Какие деньги получили лично вы?
— От денег, которые перечисляли «Крылья», я ничего не получил. По «Спартаку» не знаю, были ли выплаты вообще. За Сашу я получил деньги только тогда, когда он подписал свой первый контракт с «Томью» — 50 тыс. рублей плюс подоходный налог. Итого я получил — 44 тыс. рублей и ничего больше.
С заявлением по высказыванию Александра Соболева выступило и само «Динамо». Вот четыре пункта из официального заявления, по которым клуб даёт ответ своему воспитаннику.
1. В 2020 году бюджет спортивной школы «Динамо» составляет около 13 млн рублей, из которых порядка 75% идет на заработную плату тренерскому и административному составу, в том числе и тренеру Александру Николаевичу Горбунову, который вел Соболева с малых лет. Игровая форма и инвентарь для проведения тренировочных занятий приобретается в основном за счет партнеров «Динамо» и родителей. Кроме того, посильную помощь оказывают все динамовские воспитанники, которым удалось пробиться в высшие эшелоны российского футбола.
2. Аренду залов, а в 2020 году — это около 2 млн рублей, участие динамовских воспитанников в краевых и городских первенствах, а также выезды на обязательные всероссийские соревнования оплачивает спортивная школа «Динамо» и профессиональный футбольный клуб «Динамо-Барнаул», который еще несет расходы на содержание спортивной базы, где занимаются молодые спортсмены. Участие в иных турнирах — это решение родителей и тренера, которые сопоставляют необходимость участия и финансовые затраты.
3. Все компенсационные выплаты четко обозначены в Регламенте по статусу и переходам игроков, который подготовлен Российским футбольным союзом. Согласно действующему Регламенту, первый профессиональный контракт молодой футболист заключает на три года и, на практике, на сумму минимального размера оплаты труда, так как любой профессиональный клуб не готов платить сразу «миллион рублей» в месяц перспективному игроку, из которого неизвестно что получится.
4. Компенсационные выплаты за переход футболиста из клуба в клуб так же прописаны в Регламенте РФС. В настоящий момент «Динамо-Барнаул» может рассчитывать только на 1,8 млн рублей от московского «Спартака» за переход Александра Соболева. Хотя очень хотелось бы получить 20 млн рублей в качестве компенсации. Деньги необходимы спортивной школе, здание которой разваливается на глазах — в аварийном состоянии находится спортивный зал, раздевалки спортсменов и третий этаж здания. Срочно требуется новый автобус. Еще много чего нужно сделать для поддержания нормального функционирования спортивной школы «Динамо», из стен которой вышел не только Александр Соболев, но и Александр Ерохин, Евгений Городов и много других профессиональных футболистов.
В конце своего заявления «Динамо» открыто «зарубилось» со своим воспитанником. Клуб пожелал Александру сосредоточиться на выступлении за московский «Спартак» и сборную России, быть объективнее в своих публичных выступлениях и напомнил, что карьера каждого спортсмена скоротечна.
Павел Левкович