В центре Москвы прошла акция в поддержку Дзюбы

Группа людей, среди которых большинство — молодые девушки, принесла на мероприятие баннеры с хештегами #нестыдно и #вседелаютэто. Акция состоялась у Большого театра в четверг, 12 ноября.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил нападающего от ноябрьских матчей, также игрока лишили капитанской повязки в «Зените». На следующий день программа «60 минут» на канале «Россия 1» была посвящена футболисту, во время показа которой была выведена надпись «Я/Мы Дзюба».