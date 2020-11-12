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Фоторепортажи
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8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
17:54 (мск), источник: Lenta.Ru

В центре Москвы прошла акция в поддержку Дзюбы

В центре Москвы прошла акция в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, оказавшегося в центре скандала из-за утечки интимного видео с его участием. Фотографии мероприятия опубликованы в аккаунте Ofnews в Twitter.

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Группа людей, среди которых большинство — молодые девушки, принесла на мероприятие баннеры с хештегами #нестыдно и #вседелаютэто. Акция состоялась у Большого театра в четверг, 12 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил нападающего от ноябрьских матчей, также игрока лишили капитанской повязки в «Зените». На следующий день программа «60 минут» на канале «Россия 1» была посвящена футболисту, во время показа которой была выведена надпись «Я/Мы Дзюба».


«Я не идеален»: Дзюба прокомментировал скандальное видео
СЭ

Ряд российских знаменитостей выступили против решения Черчесова. Среди них актер Данила Козловский, телеведущая Ольга Скабеева и рэпер Моргенштерн.

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