Он занимался переработкой мяса. Кто может возглавить российских арбитров

Что известно об этом специалисте?

Почему не Кашшаи

Появление информации о возможном уходе Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства РФС (ДС) не стоит сравнивать с громом посреди ясного неба. Так бывает в жизни — не срослось, не сложились отношения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f7a389ef283a26897d64" data-vnd="f7a389ef283a26897d64" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f7a389ef283a26897d64" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Венгр, которому в этом году исполнилось 45 лет, хороший судья. Кто-то даже скажет: очень хороший. Но как руководитель…

Кашшаи приехал в Россию в начале января, а первые негативные признаки появились уже в феврале. Нестыковки, небольшие конфликты. Но это воспринималось как обычные рабочие моменты. Затем был значительный перерыв в соревнованиях. А когда Виктор вернулся в нашу страну, лучше не стало.

Его не приняли многие — коллеги, судьи. Возможно, он не учел какие-то российские особенности или не захотел сначала учесть, а потом стало поздно. Возможно, это просто не его команда — не тот стиль, не те игроки, и есть поддержка только в руководстве клуба.

Судьи со временем осознали, что Кашшаи не станет или не сможет их защитить, как это делали раньше Николай Левников, Роберто Розетти, Валентин Иванов, Андрей Будогосский. Один из самых ярких примеров: Левников весной 2003-го после скандала в матче между ЦСКА и «Спартаком» пообещал уйти в отставку, если уберут судившего ту игру Иванова. Отстоял, сохранив Валентина.

А еще арбитры так и не поняли, чьи же указания и инструкции главные, и как им судить. Потому как нередко получалось, что на брифингах Кашшаи они слышали одно, а затем, после заседаний ЭСК или выступлений руководителей более высокого, чем венгр, уровня, другое.

Руководство РФС против скоропалительных и эмоциональных решений. Очевидно, что Кашшаи давали и дают время. Но если судить по результатам (ошибки и скандалы), ничего не меняется по сравнению с прошлыми сезонами. И вряд ли изменится в лучшую сторону.

Иностранец

Вряд ли на смену венгру придет русский специалист. Сегодня, как и год назад, кандидатуры, которую поддержали бы все заинтересованные стороны, нет.

Значит, будет иностранец. Тем более что это для нас становится правилом.

Иностранцев в нашем судействе хватало и хватает. Вместе с Кашшаи из Венгрии приехал Дьердь Ринг, много лет входивший в его бригаду и ставший его заместителем в ДС. Кроме того, в этом сезоне РФС сотрудничает с бельгийцем Франком Де Блекере и немцем Вольфгангом Штарком (входят в экспертно-судейскую комиссию), а также англичанином Дэвидом Эллереем (советник генерального секретаря РФС).

Ранее в России работал итальянец Роберто Розетти, который сейчас возглавляет судейский комитет УЕФА. Кроме того, в роли советника в Москве определенное время прожил испанец Хосе Мария Гарсия Аранда Энсинар.

Мажич

В кулуарах пошли разговоры о возможно приезде в Россию 47-летнего Милорада Мажича. Также упоминается кандидатура 45-летнего англичанина Марка Клаттенбурга. Но серб выглядит предпочтительнее.

Оба завершали карьеру в Китае, обслуживая там игры суперлиги. Мажич даже стал лучшим судьей турнира, проведя в чемпионате этой страны три десятка матчей. Сейчас они получают управленческий опыт. Милорад с лета налаживает работу арбитров на Кипре, Марк — в Греции. В обеих странах существенные проблемы с судейством и безопасностью рефери. Контракт Мажича с киприотами действует два года.

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Карьера

Судейство Милорад занимается очень давно. С тех пор как пять операций на колене поставили крест на карьере футболиста. Взять в руки свисток ему предложил его земляк Милорад Вуячич.

Судя по его отношению к собственному здоровью, Мажич вполне мог бы работать и сейчас. Он следит за собой и не прекращает тренировок. И с большим уважением относился и относится к Пьерлуиджи Коллине, который руководит судейством в ФИФА. Возможно, даже в чем-то брал с итальянца пример.

К нему хорошо относились в УЕФА и ФИФА, доверяя важнейшие матчи разных турниров. Говорят, он должен был судить и решающую игру чемпионата мира в России. Но в финал вышли хорваты, и от назначения серба воздержались.

В своей стране он едва ли не чаще других назначался на Вечное дерби — матчи между «Партизаном» и «Црвеной Звездой».

— Футбол — это шоу, — считает Мажич. — С актерами и зрителями. У каждого из нас своя роль на этой сцене. Кто-то видит это так, кто-то — иначе. Я понимаю игру так, что всегда должен уважать интересы или роли других актеров. Но во всем должна быть мера. Поэтому у меня никогда не было негативного опыта в отношениях с тренерами — в Сербии и других странах.

Семья

Информации о родственниках не так много. Известно, что жену зовут Бранкица, а сыновей — Огнен и Гордан.

— Стараюсь, не смешивать работу и семью, держать родных вне всего этого, но их поддержка огромна, — сказал как-то судья в интервью Blic. — В жизни, как и в бизнесе, я руководствуюсь тем, что главное для руководителя — знания и своевременные решения. Но семья — это другое дело. Конечно, тут большое влияние имеет супруга. Пусть ее слово и будет последним. Я не против.

Профессия

Мажич — по профессии экономист. Доктор экономических наук. Профессионально занимался мясопереработкой, входил (возможно, продолжает входить) в руководство одного из предприятий у себя на родине.

Вроде как даже привозил в Россию образцы своей продукции и пытался пробиться на наш рынок. Безуспешно. Теперь есть шанс приехать уже в другой роли.

Милорад Мажич

Родился 23 марта 1973 года во Врбасе, Югославия.

Судейством занимается с середины 1990-х. Арбитр ФИФА с 2009 по 2019 год. Один из самых известных европейских арбитров последнего десятилетия. Работал на двух чемпионатах мира (в Бразилии и России), а также на Евро-2016 во Франции. Судил матч за Суперкубок УЕФА-2017, финал Кубка конфедераций-2017 и финал Лиги чемпионов-2018.

Владеет сербским и английским языками. Доктор экономических наук.

Жена — Бранкица Мажич, дети — Огнен и Гордан.