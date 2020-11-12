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18:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Он занимался переработкой мяса. Кто может возглавить российских арбитров

Новым руководителем российских арбитров, возможно, станет 47-летний серб Милорад Мажич.

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Источник: РИА "Новости"

Что известно об этом специалисте?

Почему не Кашшаи

Появление информации о возможном уходе Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства РФС (ДС) не стоит сравнивать с громом посреди ясного неба. Так бывает в жизни — не срослось, не сложились отношения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Венгр, которому в этом году исполнилось 45 лет, хороший судья. Кто-то даже скажет: очень хороший. Но как руководитель…

Кашшаи приехал в Россию в начале января, а первые негативные признаки появились уже в феврале. Нестыковки, небольшие конфликты. Но это воспринималось как обычные рабочие моменты. Затем был значительный перерыв в соревнованиях. А когда Виктор вернулся в нашу страну, лучше не стало.

Его не приняли многие — коллеги, судьи. Возможно, он не учел какие-то российские особенности или не захотел сначала учесть, а потом стало поздно. Возможно, это просто не его команда — не тот стиль, не те игроки, и есть поддержка только в руководстве клуба.

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Судьи со временем осознали, что Кашшаи не станет или не сможет их защитить, как это делали раньше Николай Левников, Роберто Розетти, Валентин Иванов, Андрей Будогосский. Один из самых ярких примеров: Левников весной 2003-го после скандала в матче между ЦСКА и «Спартаком» пообещал уйти в отставку, если уберут судившего ту игру Иванова. Отстоял, сохранив Валентина.

А еще арбитры так и не поняли, чьи же указания и инструкции главные, и как им судить. Потому как нередко получалось, что на брифингах Кашшаи они слышали одно, а затем, после заседаний ЭСК или выступлений руководителей более высокого, чем венгр, уровня, другое.

Руководство РФС против скоропалительных и эмоциональных решений. Очевидно, что Кашшаи давали и дают время. Но если судить по результатам (ошибки и скандалы), ничего не меняется по сравнению с прошлыми сезонами. И вряд ли изменится в лучшую сторону.

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Иностранец

Вряд ли на смену венгру придет русский специалист. Сегодня, как и год назад, кандидатуры, которую поддержали бы все заинтересованные стороны, нет.

Значит, будет иностранец. Тем более что это для нас становится правилом.

Иностранцев в нашем судействе хватало и хватает. Вместе с Кашшаи из Венгрии приехал Дьердь Ринг, много лет входивший в его бригаду и ставший его заместителем в ДС. Кроме того, в этом сезоне РФС сотрудничает с бельгийцем Франком Де Блекере и немцем Вольфгангом Штарком (входят в экспертно-судейскую комиссию), а также англичанином Дэвидом Эллереем (советник генерального секретаря РФС).

Ранее в России работал итальянец Роберто Розетти, который сейчас возглавляет судейский комитет УЕФА. Кроме того, в роли советника в Москве определенное время прожил испанец Хосе Мария Гарсия Аранда Энсинар.

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Мажич

В кулуарах пошли разговоры о возможно приезде в Россию 47-летнего Милорада Мажича. Также упоминается кандидатура 45-летнего англичанина Марка Клаттенбурга. Но серб выглядит предпочтительнее.

Оба завершали карьеру в Китае, обслуживая там игры суперлиги. Мажич даже стал лучшим судьей турнира, проведя в чемпионате этой страны три десятка матчей. Сейчас они получают управленческий опыт. Милорад с лета налаживает работу арбитров на Кипре, Марк — в Греции. В обеих странах существенные проблемы с судейством и безопасностью рефери. Контракт Мажича с киприотами действует два года.

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Карьера

Судейство Милорад занимается очень давно. С тех пор как пять операций на колене поставили крест на карьере футболиста. Взять в руки свисток ему предложил его земляк Милорад Вуячич.

Судя по его отношению к собственному здоровью, Мажич вполне мог бы работать и сейчас. Он следит за собой и не прекращает тренировок. И с большим уважением относился и относится к Пьерлуиджи Коллине, который руководит судейством в ФИФА. Возможно, даже в чем-то брал с итальянца пример.

К нему хорошо относились в УЕФА и ФИФА, доверяя важнейшие матчи разных турниров. Говорят, он должен был судить и решающую игру чемпионата мира в России. Но в финал вышли хорваты, и от назначения серба воздержались.

В своей стране он едва ли не чаще других назначался на Вечное дерби — матчи между «Партизаном» и «Црвеной Звездой».

— Футбол — это шоу, — считает Мажич. — С актерами и зрителями. У каждого из нас своя роль на этой сцене. Кто-то видит это так, кто-то — иначе. Я понимаю игру так, что всегда должен уважать интересы или роли других актеров. Но во всем должна быть мера. Поэтому у меня никогда не было негативного опыта в отношениях с тренерами — в Сербии и других странах.

Семья

Информации о родственниках не так много. Известно, что жену зовут Бранкица, а сыновей — Огнен и Гордан.

— Стараюсь, не смешивать работу и семью, держать родных вне всего этого, но их поддержка огромна, — сказал как-то судья в интервью Blic. — В жизни, как и в бизнесе, я руководствуюсь тем, что главное для руководителя — знания и своевременные решения. Но семья — это другое дело. Конечно, тут большое влияние имеет супруга. Пусть ее слово и будет последним. Я не против.

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Профессия

Мажич — по профессии экономист. Доктор экономических наук. Профессионально занимался мясопереработкой, входил (возможно, продолжает входить) в руководство одного из предприятий у себя на родине.

Вроде как даже привозил в Россию образцы своей продукции и пытался пробиться на наш рынок. Безуспешно. Теперь есть шанс приехать уже в другой роли.

Милорад Мажич

Родился 23 марта 1973 года во Врбасе, Югославия.
Судейством занимается с середины 1990-х. Арбитр ФИФА с 2009 по 2019 год. Один из самых известных европейских арбитров последнего десятилетия. Работал на двух чемпионатах мира (в Бразилии и России), а также на Евро-2016 во Франции. Судил матч за Суперкубок УЕФА-2017, финал Кубка конфедераций-2017 и финал Лиги чемпионов-2018.
Владеет сербским и английским языками. Доктор экономических наук.
Жена — Бранкица Мажич, дети — Огнен и Гордан.

Александр Бобров

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